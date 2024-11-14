台灣特有種「雞狗乖」淪山產？ 日月潭燒烤竹雞惹議

台灣特有種「台灣竹雞」，常見於丘陵地的雜木林、竹林，屬於一般類野生動物。（圖由拍鳥俱樂部陳王時提供）

2024/11/14 16:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區伊達邵商圈，近日傳出有攤販大剌剌販售「山竹雞」、「烤竹雞」料理，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，「台灣竹雞」是台灣特有種，會發出「雞狗乖」的叫聲，現在竟淪為山產野味，由於野生動物保育法禁止狩獵，希望相關單位稽查了解，防止動物受害。

黃蜀婷表示，來自馬來西亞的鳥友近日到日月潭伊達邵旅遊，卻在逛街時發現有攤商販售烘烤山竹雞，鳥友質疑野生動物台灣竹雞竟淪為燒烤食材，便向攤商詢問竹雞來源，但得到的卻是「人工飼養」的回應，黃說，台灣竹雞是台灣特有種，雖屬一般類，並非保育類，但也不能擅自捕捉狩獵野外台灣竹雞。

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南投縣政府農業處表示，台灣竹雞常見於丘陵地的雜木林、竹林，民眾多半對其會發出「雞狗乖」的叫聲較有印象，有關攤商販售「山竹雞」，將先釐清竹雞的取得來源，若是非法狩獵、宰殺，可依野保法處6萬至30萬元罰鍰。

另因竹雞並非保育類野生動物，其屬於一般類，若來源屬於人工飼養，則不在野保法的管制範疇，針對攤商的食材來源還須進一步追查，若是野生活體並有宰殺事實，仍可依法開罰。

不過坊間所謂山產野味，有時也可能是「魚目混珠」，過去就有業者違法販售山羌料理，但稽查後卻發現是以鹿肉充當山羌，有關竹雞過去也有過以淘汰的老母雞充當山產，這就有違反食品安全衛生管理法的嫌疑，民眾不可不慎。

南投縣衛生局表示，攤商販售竹雞若是以其他禽類為替代食材，就有食品標示不實的嫌疑，依照食安法可處4萬至400萬元罰鍰。

有馬來西亞鳥友到日月潭旅遊，卻在伊達邵發現有攤商販售燒烤山竹雞，質疑台灣特有種「台灣竹雞」淪為山產野味。（圖由拍鳥俱樂部提供）

有馬來西亞鳥友到日月潭旅遊，卻在伊達邵發現有攤商販售燒烤山竹雞，質疑台灣特有種「台灣竹雞」淪為山產野味。（圖由拍鳥俱樂部提供）

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