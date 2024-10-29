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    太平山明10點休園 溪洲排水防溢堤

    水利署一河分署應變小組提前開設嚴陣以待。（一河分署提供）

    水利署一河分署應變小組提前開設嚴陣以待。（一河分署提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕康芮颱風來勢洶洶，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區將自明天上午十點起預警性休園，另水利署第一河川分署應變小組提前開設嚴陣以待。

    林業保育署宜蘭分署昨天發布新聞稿指出，依據中央氣象署預報資料，康芮颱風可能影響台灣，考量太平山遊樂區位在偏遠山區，且聯外道路台七線、台七甲線、宜五十一線，遭逢豪大雨恐中斷，顧及旅遊安全，決定預警性休園，遊客必須全數撤離。

    太平山遊樂區八條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道，明天上午十點同步封閉。

    林保署宜蘭分署指出，太平山遊樂區預警性休園後，重新開放日期，要等颱風警報解除，災後復原情形再作決定。相關資訊將在太平山國家森林遊樂區官網公告。

    此外，水利署一河分署應變小組提前開設，鎖定宜蘭市及員山鄉交界處的溪洲排水熱點啟動應變措施，當地已有縣府新設移動式抽水機房，常駐三部抽水機搭配水門操作加速抽排，一河分署今天中午要增設三部抽水機支援，並協同縣府在溪洲排水護岸佈設太空包與防水擋板，防止暴雨後淹水。

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