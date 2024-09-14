麻豆安業國小校舍重建 老樹全保留

校園中老樹及大象溜滑梯，都將保留。（記者楊金城攝）

2024/09/14 05:30

新校舍加入綠建築 以在地特色設計「文旦造型樓梯」與「柚子大埕」

〔記者楊金城／麻豆報導〕建校一○四年的麻豆安業國小昨為舊校舍拆除重建舉辦動土，地方喜事，斥資一．七六億元，三棟校舍全拆，新校舍預計二○二六年五月竣工、八月新學年啟用。

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安業國小現有幼兒園一班、小學六班共一○三位學生，本學期開學時，全校師生安置紀安國小校舍上課，安置計畫正好激發兩校學生互動交流，有助學生學習成長。

2026年8月啟用前 在紀安國小上課

市長黃偉哲說，安業國小校舍新建工程保留校內每棵老樹，期盼融入柚子設計特色的新校舍儘快竣工，展現全新校園風貌，提供學生優質安全的就學環境。

教育局長鄭新輝指出，南市向教育部爭取二○二三至二○二六年國中小學老舊校舍整建計畫的補助，將針對安業國小、月津國小、中營國小、中山國中、志開實小等五校校舍進行整建，總經費約五．一億元，安業國小斥資一．七六億元花費最高。

安業國小將新建廿一間教室、十二間廁所、七座樓梯，墊高地基降低淹水，校長陳宏吉表示，新校舍建築設計加入綠建築、光電，還以麻豆在地特色在教學大樓設計「文旦造型樓梯」與「柚子大埕」，同時保留校園老樹及校友記憶角落，打造永續校園。

大象溜滑梯保留 繼續陪伴學童

安業國小最大特色是綠意盎然，老樹林立，是附近民眾休憩場所，也是許多校友回憶，校內有南市列管珍貴老樹榕樹二棵、樟樹一棵，都是百年老樹，還有日治時期栽種的波蘿蜜、竹柏、心形果、羅望子等百年老樹，五十年至百年的龍柏、南洋杉、小葉欖仁至少四十棵。

包括退休工友劉兆同捐贈的「兆同亭」、斑馬、獅子、長頸鹿塑像、大象溜滑梯也都未拆除，保留校友對學校的記憶，未來也會繼續陪伴安業學子。

麻豆安業國小啟動校舍新建工程，地方出席視為喜事。（記者楊金城攝）

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