陳時中:政治鬥爭不該犧牲台灣利益

前衛福部長、行政院政務委員陳時中接受專訪時表示，從防疫期間到選舉後，都有很多抹黑和不實指控。（記者鹿俊為攝）

2024/07/20 05:30

提告吳子嘉抹黑勝訴 嘆法律人為選舉打擊防疫

〔記者吳亮儀／台北報導〕前衛福部長、現任行政院政務委員陳時中遭美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑疫苗採購案，他提告並求償千萬元勝訴，法官判吳子嘉賠三百萬。陳時中接受本報專訪時表示，從防疫期間到選舉後，都有很多抹黑和不實指控，「這些政治鬥爭不惜犧牲台灣利益，打擊台灣的產業，但我們不能被這些政治事件擊垮」。

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浩鼎案到國產疫苗 對生技產業打擊大

陳時中說，歷來種種抹黑和政治鬥爭不惜犧牲台灣利益，包括台灣的生技產業發展、社會穩定等，「這樣做是錯的，政治鬥爭不該把台灣的利益犧牲掉，從以前的浩鼎案到防疫的國產疫苗，這些抹黑都讓台灣在生產疫苗的信心，打擊非常大」。

還有哪些人、哪些抹黑事件讓他憤怒？陳時中舉例，第一年防疫成績是世界第一名，但很多人說要普篩，還罵疫情指揮中心若不普篩就是蓋牌，但結果顯示有長達兩百多天本土零確診，若以當時做PCR一人花費三千元來看，要對一千五百萬人普篩，那要花多少錢（換算約四．五億元）？

陳時中也提到，第二年防疫時，很多人吵著要進口中國製疫苗，但我國規定不能進口中國製的製劑，「當時很多人開始認知作戰，背後都牽涉很大的利益」。

競選對手不實造謠 至今不能諒解

陳時中在二○二二年競選台北市長，當時競選對手是時任立委蔣萬安和台北市副市長黃珊珊。陳時中說，他之前對這二位對手心中有尊重，認為他們在社會上頗有聲譽，「但選了才知道選舉會讓人變了」。

陳時中舉例，當時一名對手罵他「謀財害命」，另一名對手不斷抹黑他把公文「封存卅年」，實際上是讓公文「保存卅年」，讓證據不會消失，卻被抹黑成疫情指揮中心要掩蓋事實，「這些話還是從讀法律的人嘴巴裡講出來的，這讓我特別不能諒解」。

對吳子嘉抹黑後、僅判賠三百萬元，抹黑防疫後僅以輕微的代價帶過，陳時中嘆氣。他認為，仍要尊重法律，不能說這樣的懲罰夠了、但要讓各界清楚這樣的抹黑言論太過份了，「這件案子我還有提出刑事訴訟，會請律師來了解是否應加速進行」。

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