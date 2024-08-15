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    首頁　>　生活

    低壓環流持續大氣不穩定 午後雷雨炸到下週

    台灣仍位於大低壓環流邊緣，大氣不穩定，下週二前，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生。（資料照）

    台灣仍位於大低壓環流邊緣，大氣不穩定，下週二前，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生。（資料照）

    2024/08/15 09:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）晨中部有零星降雨，各地區平地最低氣溫約在23、24度之間，台灣仍位於「大低壓環流」（季風環流Monsoon Gyre）邊緣，大氣不穩定，下週二（20日）前午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，大低壓環流將持續至下週日（18日），台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。

    氣溫部分，今至下週日各地區最高氣溫約在35、36度左右、大致仍偏熱；今日各地區氣溫為：北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

    預估下週一、二（19、20日）西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有大雷雨，預估下週三（21日）太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。

    輕颱「悟空」在日本東方海面，向北轉東北東前進，對陸地不會有影響，「安比」則將增強為中颱，中心明（16日）掠過本州東南側近海、暴風邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離，有安排日本行程民眾應注意。

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