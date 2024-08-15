08/15 各報重點新聞一覽

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，時樂與尼奧2家公司負責人戴利玲（右）到北檢複訊。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 06:35

自由時報

追查柯文哲政治獻金案 搜索7處 李文娟、端木正被告身分應訊

民眾黨主席柯文哲爆發總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分七路赴木可、時樂、尼奧三家公司、會計師端木正的事務所等處搜索，查扣相關憑證及單據，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案。

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日相岸田文雄宣布不選 石破茂在台表態 參選自民黨總裁

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄十四日宣布，不參加下月舉行的自民黨總裁選舉，亦即自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。近日訪台、被視為下任首相熱門人選的前自民黨幹事長、防衛大臣石破茂在外交部受訪表示，要參選自民黨總裁選舉，必須獲得廿位國會議員支持，若有人願意與他一起工作、願意推薦他，「我當然非常願意參選」。

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中國男快艇闖淡水河口 起訴 福建到淡水渡船頭 犯未經許可入國罪

曾任中國海軍艇長的六十歲中國籍男子阮芳勇，今年六月九日駕駛中國製玻璃缸體「鴻津快艇」，從中國福建省三都港出發航行十二小時，直奔我國淡水渡船頭，被捕時宣稱要「投奔自由」，士林地檢署昨偵結認定沒有國防與國安動機與事證，依違反入出國及移民法之未經許可入國罪起訴。法官並裁定續押三個月。

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聯合報

柯文哲政治獻金假帳風暴 搜索7地約談6人

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正的事務所共七處地點，並約談端木正及木可公關負責人李文娟、李文娟胞兄李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲等六人，端木正及李文娟列偽造文書罪被告，深夜移送北檢偵訊，釐清帳目核銷流程。

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政治獻金問題…岸田文雄退出黨魁選舉 日相將換人

日本首相岸田文雄十四日在官邸召開記者會，宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台」，岸田將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務。正在台灣訪問的自民黨眾議員石破茂在多項民調支持度拔得頭籌，成為下任首相熱門人選；石破茂昨接受媒體訪問時表示，如果有國會議員支持，他非常願意參選。

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中國時報

柯文哲假帳案 檢調7路大搜索

民眾黨主席柯文哲的政治獻金申報不實疑雲案情擴大，台北地檢署14日火速展開大規模偵辦動作，指揮調查局北機站持搜索票，兵分7路同步搜索承辦會計師端木正的事務所及住處，以及木可、時樂、尼奧3家公關公司，共計7處，查扣相關單據、憑證勾稽比對，並以被告身分約談端木正、木可負責人李文娟，另以證人身分傳喚2024年柯競辦財務長李文宗、時樂及尼奧負責人戴利玲及員工共4人查證，戴複訊後請回。調查局訊後將依偽造文書罪嫌將端木正、李文娟2人移送北檢複訊。

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日相接班戰 石破茂在台表態我願意

日本首相岸田文雄14日宣布，不參加自民黨9月總裁選舉，放棄尋求連任首相。對於自民黨去年底爆發的政治募款餐會回扣醜聞，岸田稱「我身為黨魁，承擔責任，毫不猶豫」。至於岸田之後的繼任人選，自民黨前幹事長石破茂在民調上領先，呼聲頗高。

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下任首相熱門人選前自民黨幹事長、防衛大臣石破茂近日訪台，在我外交部受訪表示，非常願意參選自民黨總裁。（記者叢昌瑾攝）

曾任中國海軍艇長的六十歲中國籍男子阮芳勇，今年6月9日駕快艇闖我國淡水渡船頭，士林地檢署昨依違反入出國及移民法之未經許可入國罪起訴。（海巡提供）

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