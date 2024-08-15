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    稱台灣奧運成績「非常差」 郭正亮批人口少不是理由 網友罵爆

    前立委郭正亮在政論節目稱本次台灣奧運成績「非常差」，還舉其他國家為例，質疑台灣的成績並不值得驕傲。相關發言引發鄉民砲轟。（資料照）

    前立委郭正亮在政論節目稱本次台灣奧運成績「非常差」，還舉其他國家為例，質疑台灣的成績並不值得驕傲。相關發言引發鄉民砲轟。（資料照）

    2024/08/15 12:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運順利落幕，台灣代表團本屆斬獲2金、5銅，締造隊史第2佳績。不過前立委郭正亮卻在政論節目稱成績「非常差」，還舉其他國家為例，質疑台灣的成績並不值得驕傲。相關發言引發鄉民砲轟，質疑「一個幹過體委會副主委的人，只能提出這麼沒建設性的意見」、「不要為了流量，在那邊講幹話」

    郭正亮11日在政論節目《張雅婷辣晚報》上指出，他過去曾擔任體委會副主委，開頭就直言這次台灣這次的表現「是非常差的」。他表示台灣擁有2400萬人口、拿到2面金牌，但人口1700萬的荷蘭卻拿下14面金牌（實際應為15面），韓國5000萬人口則是奪得13面金牌，紐西蘭僅有513萬人口也獲得9面金牌（實際應為10面）。

    郭正亮質疑，台灣奪得的金牌集中在舉重和羽球，都不是主流項目，並指體育署的年度預算已經增加到120億台幣，成績卻未見明顯提升。郭正亮也提到，韓國是體育、文化、觀光是三個加一起的，年度預算是4000億台幣。因為它要把體育變成一個產業，不是只靠政府來養，是要結合文化，可以有一些商業的性質，社會也高度認同，這樣才能長期帶出成績。

    相關言論引發PTT鄉民熱議，紛紛留言砲轟「當過羽協會長的人，也沒有能力讓羽球保金」、「你行你來」、「有嘴砲比賽嗎」、「成績好上一屆時候，這咖有大力讚揚過嗎？」、「好了啦，有辦法提出一個方案啦，嘴屁」、「政府不重視運動員，能拿牌根本超神好嗎」，也有人酸郭正亮「講幹話技能點滿了」、「不敢轟體邪 怕被出征齁」、「偷葉配nissan吧，你行nissan」。

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