行銷大安觀光 台中海洋季8/3登場

大安濱海樂園沙灘逐年流失，細沙數量不足，導致沙雕音樂節停辦。（記者張軒哲攝）

2024/07/18 05:30

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕因細沙不足，台中市大安沙雕音樂節從去年起停辦，今年也無法辦理，由於七月通霄沙雕節受好評，吸引不少台中居民前往欣賞，也讓人想起大安沙雕音樂節。觀旅局昨表示，今年將以「台中海洋觀光季」行銷大安濱海觀光，八月三日至九月八日陸續登場。

細沙不足 沙雕音樂節停辦

為了帶動大安濱海觀光，台中市府二○一三年起每年暑假在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，但近年台中少有颱風，大安溪輸沙量不足，導致大安沙灘面積銳減，市府二○二○年就發現沙量逐漸下滑，台中市風景區管理所指出，二○一六年大安濱海樂園沙量密集時，原本高出半圓休憩平台二十公分，現在沙量往下一五○公分，八年約下降一七○公分，去年已無法舉辦沙雕節，改以靜態展覽替代活動。

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台中海洋觀光季以大安媽祖園區與濱海樂園為活動場地，設置有鯨艷大安、海底世界、招來幸福、夢幻貝殼及度假趣五大地景藝術，每週末更規劃不同類型的活動，包含主題音樂會、水域遊憩安全宣導及環境教育等。

另外，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手台中市觀光旅遊局推廣谷關觀光，安排台中市社區文化協進會八○名學生、家長與志工到谷關參觀「入關博物館」，認識谷關的歷史、地理與生態資源。

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