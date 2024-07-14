《高雄》中芸漁港新建泊區 觀星好去處

林園區中芸港位於海邊，漁民有觀察星象起落的習慣。（陳俊強提供）

2024/07/14 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區中芸漁港新建泊區完工在即，位置延伸入海遠離光害，暌違許久的銀河再度出現，漁港旁就是高雄天文教學基地中芸國小。學務主任陳俊強說，夏季為觀賞銀河時節，冬天可以看南極老人星等冬季星座，可以思考推動中芸港為觀賞天文特色漁港。

中芸漁港停泊區擴建工程大致完工，長度達五百廿三公尺的彩繪牆成為特色，民眾夜間前往新建泊區散步，驚見銀河從天際流洩而下，長輩們說，已好久不見滿天星斗畫面，非常壯觀。

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陳俊強說，以往只能在鳳芸沙灘上觀星，因路燈干擾能見度差，新建泊區堤岸直驅入海，離路燈有段距離，且目前尚未有漁船進駐，光害大幅減少，成了觀星好去處。

中芸國小天文館具多年歷史，為高雄地區推動天文教學特色學校。陳俊強說，每年六月銀河就會出現，七月放暑假至中秋節前為觀賞銀河最佳時段；此外，現在也可看到南十字星高掛小琉球上方，以前要看南十字星都得衝到墾丁。

冬季農曆一、二月間，在小琉球上方可看到南極老人星，這是南天船底座中最亮的恆星，日本人喜愛追逐，在他們眼中老人星的形象是「壽老人」，是象徵吉兆的七福神之一，另外還有其他冬季星座。

陳俊強說，未來希望將中芸國小學生帶到新建的停泊港，讓學子知道原來林園的夜空可以這麼美麗、炫爛，或可藉由減光模式，將中芸港闢出一塊觀星區，成為具有特色的漁港。

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