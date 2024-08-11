苗栗合法露營場占比低 輔導團出動

2024/08/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕露營活動已成為國人休閒之新風潮，苗栗縣露營場數三八○家，全國最多；但審計部指出，截至今年三月，合法業者僅十二家，僅占比三％多，且部分位於環境敏感地區，要求縣府加強輔導及落實清查列管。縣府文化觀光局表示，已爭取中央補助委託專業廠商辦理露營場輔導管理作業，並實施聯合稽查，加速合法化之進程。

審計部審計報告指出，苗栗縣露營場數三八○家，排名全國第一，惟截至今年三月底，合法業者十二家，占比三．一六％；尚待合法化者三六八家中，已向縣府申請設立登記者計一四○家，占比卅八％，也未及尚待合法家數四成。

請繼續往下閱讀...

審計報告指不少場域 位環境敏感地區

另外，審計報告指出，部分露營場位於環境敏感地區，雖經縣府函請業者停止露營相關活動，惟仍存有提供露營設施服務，潛存公共安全風險，且露營場管理要點規範露營場經營者應揭露公共意外責任險投保、緊急應變計畫、緊急救護計畫等相關事項，縣府也尚未全面清查及列管露營場辦理情形等情事，要求縣府必須研謀改善。

縣府文觀局表示，將針對既有露營場進行初步評估並分類，作為後續輔導順序之依據，以加速露營場合法化之進程，並將實施聯合稽查，按稽查結果依相關規定予以裁處。

文觀局表示，此外縣府今年爭取交通部觀光署補助露營場輔導管理經費，針對轄內露營場進行現況盤點與訪查，並成立輔導團，建立多元諮詢管道，包含諮詢專線、LINE@、原鄉及偏遠地區駐點現場諮詢；另派駐兩名人力駐點文觀局，協助申請案件書面審查、現場勘查作業，冀望能輔導業者提交申請計畫書，並透過專業人力加快申請案件審查進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法