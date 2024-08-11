賴：推長照3.0 醫師到據點

賴清德總統參觀彰化縣慈恩老人養護中心，身障者「阿偉」送手繪總統畫像。（記者顏宏駿攝）

2024/08/11 05:30

〔記者顏宏駿、林志怡／綜合報導〕總統賴清德昨日到彰化縣二林鎮參訪慈恩老人養護中心，他宣示要推動「長照3.0」，明年度將編列九二七億元，讓醫療、診所進入長照機構。他也強調，同時編列四八○億元做為擴大社區式身障服務資源，讓台灣人民過得更好。

擴大社區式服務 讓國人過得更好

「長照3.0」九二七億的跨部會預算，額度為史上新高，將分由衛福部、退輔會、原民會等單位執行。衛福部次長呂建德指出，長照3.0有三大方向，包括長照服務涵蓋率達八十三％、ABC據點數達一．五萬處、獎勵導入智慧科技機構達七七○家等，並持續研議輔具共享與外籍人力引入、訓練方案等。

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賴清德說，目前有很多老年患者，病況沒有嚴重到需要住院，但若不持續回診，可能病況惡化，所以讓大醫院的醫師到社區據點或養護中心來幫助，例如褥瘡、肺炎等感染的問題，長者們就不用舟車勞頓。

賴清德特別提及，明年台灣就要進入「超高齡社會」，需要被照顧的長者會愈來愈多。明年度的長照整體經費，從八七六億元增加到九二七億元，代表政府有決心要推動健康台灣。

提升長照資源 減少臥病在床時間

呂建德說明，約八十五％長者罹患至少一種慢性病、六十四％同時有兩種以上，國人不健康餘命臥床年數約為八年，長照3.0除提升長照資源可近性，也希望減少國人臥病在床的時間。長照司將與國健署合作，鼓勵長者走出家門，使用機構資源，疾病末期長者則透過安寧緩和協助。

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