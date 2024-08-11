桃園去年購物節績效差 審計處要求檢討

去年百萬電動汽車大獎。（資料照）

2024/08/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「張市府」去年復辦「桃園購物節」，審計部桃園市審計處於去年度桃市總決算審核報告直指，去年購物節發票登錄金額僅卅九．九一億餘元，與二○二一年的一五四．五三億餘元相較，驟減一一四．六二億餘元，減幅高達七十四．一七％，市府要檢討並研謀改善對策。

審計處分析，二○二一年、去年的購物節經費，分別是三○三二萬元、二四五九萬元，但去年購物節支出的每一元經費，產生消費金額一六二．三一元，較二○二一年的五○九．六三元明顯減少，相差三四七．三二元，減幅六十八．一五％，顯示去年的商業效應低。

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議員批張市府復辦過程「行禮如儀」

民進黨市議員林呂小鳳認為，為宣傳二○二一年桃園購物節，時任「鄭市府」是卯足了勁，還募得中壢區青埔、桃園區小檜溪的房子各一間、十餘輛汽車與重型機車，頻頻開箱曝光，讓知名度、參與度大增，反觀「張市府」上任後缺乏拚經濟熱情，辦理過程「行禮如儀」，難怪各項數據績效都乏善可陳。

經發局：去年活動期短 獎品大都來自預算

市府經濟發展局長張誠則稱，二○二一年購物節是因為武漢肺炎疫情後振興經濟，廠商出錢出力，不僅發票登錄期限達六個月，還有房子、汽機車等大獎，所以民眾參與踴躍，登錄達五四六萬餘筆、一五四．五三億餘元，但去年購物節活動期間僅三個半月，獎品大都來自公部門預算，登錄發票金額、數量才不如二○二一年。

張誠說，二○二二年、今年都未辦購物節，未來若續辦，會邀請在地企業共襄盛舉，豐富獎品內容，加強宣傳管道，提升消費者討論議題，創造與其他縣市購物節核心差異。

審計處還指出，二○二一年購物節提供抽獎獎品的總金額高達五六五三萬元，媒體平台宣傳達五千三百萬人次，但去年的獎品總金額僅一千七百萬元，媒體平台宣傳剩一千萬人次；去年特約合作店家於購物節活動期間月均營收有增加者五十一．九％，惟消費者平均消費單價金額有增加者僅卅七．七％，活絡產業活動成效未如預期；去年購物節建置的發票登錄系統，未編列今年維運經費，面臨停用，造成不經濟支出。

二○二一年桃園購物節，提供小檜溪建案的房子，圖為其房屋模型。（資料照）

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