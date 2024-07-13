罕病鬥士陳瑞嬌 捐畫鼓舞病友

陳瑞嬌（左一）將珍藏的三幅水彩畫作捐給新竹縣文化基金會，新竹縣文化局長章宗耀（右二）頒發感謝狀，肯定她才華出眾。（文化基金會提供）

2024/07/13 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮五十六歲陳瑞嬌女士不畏罕見疾病障礙、堅持向學，高職畢業畫作「布袋蓮」曾獲得彰化縣美展第三名，惜近年因病無法再拿畫筆，她特地將珍藏的「布袋蓮」等三幅水彩畫作捐贈財團法人新竹縣文化基金會，希望能鼓舞其它病友，不向命運低頭，善用自己的天賦讓人生增色。

新竹縣政府表示，陳瑞嬌女士出生就罹患「骨質形成不全症」（俗稱玻璃娃娃），從小學就喜歡畫畫，畫作常被張貼在公佈欄，卻因為行動不方便，無法參加校際的畫畫比賽。媽媽陳邱賢妹非常支持女兒求學，從小揹她上學多年，一路陪伴，完成她想讀大學的夢想。

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陳瑞嬌就讀彰化仁愛實驗學校美工科時，才接受到正規的國畫、西畫訓練，精進繪畫技巧，當年畢業作品「布袋蓮」獲得縣級大獎，讓她開心不已，「布袋蓮」和描繪家中菜園的「豐收」、家中時刻陪伴的「家犬」等三幅有紀念性的畢業作品，在家中保留迄今。

陳瑞嬌母親陳邱賢妹今年榮獲新竹縣模範母親，縣長楊文科贈匾時看到畫作十分感佩。陳瑞嬌為了鼓勵更多病友追逐興趣與夢想，本月初大方捐贈上述珍藏多年的三幅作品給新竹縣文化基金會。基金會也回贈十萬元獎助金。

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