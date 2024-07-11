屏東夏日狂歡祭 縣民公園「有怪獸」

今年屏東夏日狂歡祭配合怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝，相當Q萌。（記者羅欣貞攝）

2024/07/11 05:30

巨型「超萌書鴨」將現身 20日登場 16日先試玩

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣每年暑期大型盛事「屏東夏日狂歡祭」本月二十日將於縣民公園登場，今年設置水樂園、機械遊具並結合既有的共融遊戲場，打造親子同歡的大型樂園，由知名藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」也將現身，另有假日市集、演唱會、沉浸式光影展等精彩活動，十六日下午三點至六點將開放民眾搶先試玩。

請繼續往下閱讀...

增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」

屏縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，為均衡地方發展每年於不同鄉鎮辦理，曾於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次，今年移師到屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭表示，今年與藝術家阿咧（葉信宏）合作，將地坑化身「入坑美術館」，展示銅雕作品與畫作，並在園區內大草地及三層水池設置兩座大型充氣裝置。另Ｃ棟倉庫有「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，並由日本插畫家吉井宏設計怪獸角色，帶領民眾一起勇闖神秘的怪獸世界。

30米長的滑水道、機械遊具

最令大小朋友為之瘋狂的氣墊及機械遊樂設施，有長達三十米的椰林滑水道、可重溫童年時光的旋轉木馬、自由遨遊天際的白金飛機、浪漫咖啡杯等，結合縣民公園內既有的共融遊戲場，打造出超大型的狂歡遊樂園。

縣府推出貼心服務，提供輪椅及娃娃車租借服務，週六、日園區內更有免費遊園車自下午一點半行駛至九點半，活動期間也有收費的可愛遊園小火車；配合此次怪獸主題還開發「書鴨」背包、親子裝、怪獸扭蛋，有興趣的民眾可至服務台購買。

園區提供輪椅及娃娃車租借

傳播處表示，屏東夏日狂歡祭自七月二十日開始至八月二十五日止，週二為活動休整日、縣民公園照常開放，其餘時間自下午三點開放至晚上九點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法