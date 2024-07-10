搶賽事商機 世壯運招募特約商家

加入世壯運特約店家可推出選手限定電子現金券，透過串聯活動，有效提升店家品牌知名度。（新北經發局提供）

2024/07/10 05:30

北台6縣市商圈特色店家 市場、夜市攤商都可報名

〔記者陳奕劭／新北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會正緊鑼密鼓籌備中，將號召全球約四萬名選手與親友們共襄盛舉，新北市府藉由世壯運促銷旅遊商機，從即日起至明年一月底，邀請北部縣市的商圈特色店家、市場、夜市攤商加入成為世壯運的特約店家，由官方協助行銷店家的消費優惠，搶搭世壯運熱潮來大發利市。

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美食小吃、娛樂、購物三類

雙北世界壯年運動會執行辦公室指出，大型運動賽事對於當地的旅遊觀光、商圈經濟都很有助益，因此招募美食小吃、娛樂、購物的三大旅遊必備類型的特約店家。

世壯運執行辦公室說，募集二○二五年四月至六月的消費優惠，將推出選手限定的電子現金券，以提升參賽選手與一同前來的親友的消費誘因，推廣新北等縣市的商圈、市集特色。

推出選手限定「電子現金券」

市府經濟發展局表示，獲核可加入世壯運特約店家，即可成為選手限定電子現金券的使用店家，鼓勵新北各商圈等相關業者、攤商踴躍參與，透過與世壯運的串聯，強化特約店家的品牌形象和特色宣傳，提升知名度以及商機。

官方協助行銷消費優惠

市府經濟發展局表示，台北、新北、桃園、新竹縣市與宜蘭縣，具有公司、商業或營業稅籍登記的商家、具攤販營業許可或市府列管的攤販均可報名，通過審核的特約店家可在世壯運的行銷管道露出，增加知名度並開拓商機。

業者報名可電洽招商專線，二九五八○○一一轉分機二六○或二八五，明天（十一日）在台北市龍山文創基地B○二廣場舉辦特約商家的招商說明會。

搶搭世壯運熱潮，新北市府邀請北部縣市商家成為世壯運特約店家。（新北經發局提供）

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