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北藝中心坐不舒服 還要再撐4年

北藝先前遭爆場內座椅淨寬度過窄，觀眾坐下後與前排椅背僅一顆拳頭距離。（資料照，記者楊心慧攝）

北藝先前遭爆場內座椅淨寬度過窄，觀眾坐下後與前排椅背僅一顆拳頭距離。（資料照，記者楊心慧攝）

2024/07/09 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北大巨蛋場內座椅顏色日前造成全壘打判決爭議，台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）過去也曾被爆座椅破損、間距過窄、動線不佳、球劇場外牆漏水等問題。市議員鍾佩玲批評，大巨蛋及北藝座椅問題凸顯北市府「便宜行事」，毫不在乎使用者體驗。北藝表示，待座椅保固及使用年限至二○二八年，將評估編列預算執行座椅更換預算。

北市府斥資六十七億元打造台北表演藝術中心，但二○二二年試營運期間就被爆出前後排間距過窄，淨寬度僅廿七公分，與《建築技術規則》所規定四十五公分相差甚遠，北藝當時坦言結構性設計無法更動，但一切設計均符合法規，會持續加強安全標示。除此之外，北藝也屢遭投訴座椅有破損狀況，清點後發現大劇院、球劇場與藍盒子等三處劇場的破損座椅總共近五百組，之後使用椅套包覆保護。

議員鍾佩玲指出，北藝座椅破損、間距不足造成民眾不便，市府竟只以「符合法規」以及加裝椅套解決，大巨蛋座椅問題更早在一年前就有議員提出吃球、間距不足問題，但北市府並沒有積極要求遠雄改善，反而無視民眾、球員的使用者體驗，凸顯蔣市府監督不力、得過且過的心態。

北藝表示，有關北藝中心劇場座椅更換事宜，需於原標案座椅保固責任解除及超過座椅財產使用年限後始可辦理；因座椅保固及使用年限至二○二八年，相關座椅更換作業，將規劃評估於二○二八年編列二○二九年預算執行。

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