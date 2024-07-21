凱米颱風來襲前夕 澎湖七美海域水龍捲現身

澎湖漁民在七美西北方20海浬處，拍攝到水龍捲異象。（漁民提供）

2024/07/21 16:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風生成，強度逐漸增強，達到中度颱風規模，行徑路線可能與台灣北部擦身而過，但今（21）日中午澎湖漁民在七美西北方20浬處，目睹水龍捲形成，整個過程用手機全都錄，由於連日來海峽中線不平靜，中國海警船頻頻出沒廣播驅離澎湖籍捕撈小管漁船，現又出現水龍捲，漁民只能無語問蒼天。

根據發現漁民表示，今日中午12時30分，在七美西北20海浬處，遠遠發現一條黑色水袋，直接吸水至上端雲層，時間沒有持續很久，範圍也不大，因此手機錄下整個龍吸水的過程，並擔心會有危險性，因此保持一定的距離，但上空烏雲密布，還是加速駛離雲層帶，避免遭水龍捲波及，但已用手機錄下珍貴的水龍捲影像。

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文獻記載，海龍捲風，也簡稱海龍捲或水龍捲，指發生在海上的龍捲風，由於特殊的氣象條件，其持續時間比陸上龍捲風要長，強度也較大，但其直徑比陸龍捲風略小。常以海龍捲群的方式出現。海龍捲一般的運動規律是以每小時50公里速度沿直線運動，運動過程中上部會因氣流的原因向特定方向傾斜，同時會發生壯觀的「龍吸水」景象。

其實水龍捲（或稱海龍捲），可以簡單定義為水上龍捲風，但通常意思是指在水上的非超大胞龍捲風。 它偶爾發生於溫暖水面的上空，上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，空氣繞龍捲的軸快速旋轉。受龍捲中心氣壓極度減小的吸引，水流被吸入渦旋的底部，並隨即變為繞軸心向上的渦流。

水龍捲也稱為龍吸水，在海面上水流直接吸入雲層中。（漁民提供）

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