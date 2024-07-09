國中男公費HPV疫苗 最快明年開打

衛福部於2018年12月底推動國中女生公費HPV疫苗接種，最快明年取得經費及提供國中男生接種HPV疫苗。 （資料照）

2024/07/09 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部表示，研究顯示多種癌症歸因於HPV（人類乳突病毒）感染，二○一八年十二月底已推動國中女生公費HPV疫苗接種，至於國中男生納入公費接種已進行規畫，最快明年取得經費，全面提供國中生接種HPV疫苗。

國民黨立委萬美玲近日向行政院提出書面質詢表示，HPV疫苗是世衛組織（WHO）認可安全及有效目前唯一可以預防癌症的疫苗，但HPV不只是導致女性子宮頸癌的元凶，也是男性口咽癌的凶手。根據WHO二○二三年九月研究發現，十五歲以上男性中，每五人就有一人感染一種以上高致癌型HPV，建請行政院儘速研議公費HPV疫苗接種擴大至全國國中男生。

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衛福部解釋，HPV有二百多種型別，會感染男性與女性生殖器官的型別約四十種，主要經由性接觸傳染。女性所有癌症中有八．六％可歸因於HPV，而男性癌症則有○．八％。依據二○二一年癌症登記報告顯示，我國男性新發生口咽癌個案HPV陽性率約十七．三％。

WHO統計，截至今年五月全球逾一四○國家實施HPV疫苗接種計畫，採兩性均接種的國家逾七十國，包含美國、英國、法國等國。

衛福部表示，接種HPV疫苗以性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效，因此已在明年預算編列國中男生納入公費補助，最快明年取得經費，提供國中生接種HPV疫苗。據了解，明年施打疫苗預算將新增約三、四億元左右。

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