手繪在地火龍果栩栩如生 蘇俊賓臉書頓成「許願池」

桃園市副市長蘇俊賓手繪在地火龍果。（取自蘇俊賓臉書）

2024/07/21 19:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓日前參加「桃園好農專區」於楓康超市青埔店上架活動，隨後在臉書PO出1張火龍果手繪圖，並說明這是對農友的允諾，希望行銷桃園在地優質農特產，貼文一出引發網友迴響，留言區更有許多青農紛紛許願，希望蘇俊賓也能夠幫忙繪畫自家的農產品，蘇的臉書頓時成了「許願池」，蘇也回應「會抽空畫圖，說不定年底能湊成12張水果月曆」。

「桃園好農專區」是桃市府為桃園在地農會、小農及青農提供的銷售平台，近日也在楓康超市青埔店上架，為市民提供新鮮的當地、當季食材，還能減少碳足跡，支持對環境友善的在地小農，蘇俊賓在臉書提到，當天上架記者會後，一同來展銷的在地火龍果農場青農特地前來找他拍照，他也順口答應協助畫1張火龍果，期望藉由這張畫，感謝農業局同仁、農友還有青農聯誼會幹部的努力，讓桃園好農順利上架楓康超市，推廣環境友善的在地消費。

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蘇俊賓繪圖貼文一出，不少網友留言「火龍果真的畫得很不錯」、「籽子都栩栩如生」、「被政治耽誤的藝術家」，也有網友說「以後知道哪邊可以買到在地農產品了」，而火龍果農場女主角也留言，非常喜歡副市長臉書分享的文字、故事與畫作，想不到副市長說要幫忙畫火龍果說到做到，讓她興奮不已。

這篇貼文也引發在地小農紛紛敲碗，希望蘇俊賓也能幫自家農產品畫圖宣傳，有人希望畫綠竹筍、愛玉，連製作米香的青農也許願說「下次可以畫米香嗎」，蘇俊賓回應，週末行程如有空檔，會想辦法抽空幫忙畫，並笑稱，也許到了年底還能湊成12張手繪水果月曆，幫忙行銷在地優質農產品。

桃園市副市長蘇俊賓（右）日前出席「桃園好農專區」楓康超市上架記者會。（取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）日前出席「桃園好農專區」楓康超市上架記者會。（取自蘇俊賓臉書）

桃園市副市長蘇俊賓（左）日前出席「桃園好農專區」楓康超市上架記者會。（取自蘇俊賓臉書）

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