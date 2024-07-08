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防油防水美妝品、OK繃 PFAS36小時滲進血液

主打防油防水化妝品，可能含有PFAS，環團建議進一步檢測及評估其對人體的健康影響。圖片僅為參考示意圖。（資料照）

主打防油防水化妝品，可能含有PFAS，環團建議進一步檢測及評估其對人體的健康影響。圖片僅為參考示意圖。（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕英國伯明罕大學近期發表一份最新研究發現，不易分解、對人體有健康疑慮的PFAS（全氟及多氟烷基物質），可能透過皮膚吸收進入人體，且多數在接觸卅六小時後就能從皮膚進入血液。環團建議，國內可參考評估含PFAS化妝品、OK繃等對人體健康的影響；環境部回應PFAS管理行動計畫已送行政院。

該研究發表在科學期刊《國際環境》（Environment International）上，研究團隊將十七種PFAS塗抹在模擬人類皮膚的培養組織上，多數在接觸卅六小時後，就透過皮膚進入血液。而皮膚吸收量可能與分子內碳鏈長度有關，PFAS碳鏈愈短、吸收率愈高，如PFPeA（全氟戊酸）吸收率五八．九％，是長碳鏈PFOA（全氟辛酸）的四倍。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，這份研究應是首次揭露PFAS進入人體方式，除了飲水跟食物外，透過皮膚吸收也是重要途徑；而使用短碳鏈PFAS取代毒性較強的長碳鏈PFAS，反而可能讓人體吸收更多PFAS。

謝和霖表示，凡主打防油防水產品都可能含有PFAS，建議國內可針對化妝品、OK繃等直接跟皮膚接觸的產品，進一步提出對人體的健康影響評估，並要求業者揭露產品是否添加PFAS。

環境部化學署副署長陳淑玲表示，PFAS管理行動計畫六月底已報行政院， 未來會與衛福部討論如何管理化妝品、醫材產品。

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