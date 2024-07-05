基隆許梓桑古厝 捐地遭催繳稅

基隆歷史建築許梓桑古厝許家後代願將土地捐贈給市府，文資審查會卻將1筆土地還給許家，還要追繳稅金，引起許家後代不滿。（記者盧賢秀攝）

2024/07/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有九十三年的歷史建築「許梓桑古厝」，今年四月公告新增古厝右側建築體、土地共三筆納入歷史建築範圍，卻把另一筆靠山邊、不具開發價值的土地歸還許家後代，同時收到市府地價稅催繳書，許家後代不滿，指願意無條件將古厝周邊土地贈與市府，批市府欺負老百姓。文化觀光局表示，是文資審查會審查結果，會再努力爭取文資審查會納入歷史建築範圍免徵地價稅。

市議員鄭文婷指出，位在廟口小吃旁山坡的「許梓桑古厝」，是閩南建築三合院代表，且許梓桑曾任基隆區長，市府二○○年將古厝公告為歷史建築。古厝有一半建物在國有土地上，一半位於許梓桑所有的四筆土地上，許家第三代繼承人，多年前就表示願意無條件將土地贈與市府，因產權繼承紛亂，至今未能達成捐贈。

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許家後代︰欺負老百姓

基隆市政府文化局文資審議會委員上個月開會審議，為歷史建築整體性，將許宅周邊三筆土地共七四八平方公尺納入歷史建築範圍，可享免稅優惠，另筆靠山邊、無開發價值的土地，則還給地主依法繳納全額地價稅款。

許家後代指出，市府去年追徵卅萬元地價稅，找市議員鄭文婷陳情，鄭文婷曾召開協調會，相關單位卻互踢皮球，許家後代最後也將稅款繳清，沒想到現又要追繳另一筆未被納入歷史建築範圍的土地地價稅，根本是欺負老百姓。

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