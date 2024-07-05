為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

基隆許梓桑古厝 捐地遭催繳稅

基隆歷史建築許梓桑古厝許家後代願將土地捐贈給市府，文資審查會卻將1筆土地還給許家，還要追繳稅金，引起許家後代不滿。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築許梓桑古厝許家後代願將土地捐贈給市府，文資審查會卻將1筆土地還給許家，還要追繳稅金，引起許家後代不滿。（記者盧賢秀攝）

2024/07/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有九十三年的歷史建築「許梓桑古厝」，今年四月公告新增古厝右側建築體、土地共三筆納入歷史建築範圍，卻把另一筆靠山邊、不具開發價值的土地歸還許家後代，同時收到市府地價稅催繳書，許家後代不滿，指願意無條件將古厝周邊土地贈與市府，批市府欺負老百姓。文化觀光局表示，是文資審查會審查結果，會再努力爭取文資審查會納入歷史建築範圍免徵地價稅。

市議員鄭文婷指出，位在廟口小吃旁山坡的「許梓桑古厝」，是閩南建築三合院代表，且許梓桑曾任基隆區長，市府二○○年將古厝公告為歷史建築。古厝有一半建物在國有土地上，一半位於許梓桑所有的四筆土地上，許家第三代繼承人，多年前就表示願意無條件將土地贈與市府，因產權繼承紛亂，至今未能達成捐贈。

許家後代︰欺負老百姓

基隆市政府文化局文資審議會委員上個月開會審議，為歷史建築整體性，將許宅周邊三筆土地共七四八平方公尺納入歷史建築範圍，可享免稅優惠，另筆靠山邊、無開發價值的土地，則還給地主依法繳納全額地價稅款。

許家後代指出，市府去年追徵卅萬元地價稅，找市議員鄭文婷陳情，鄭文婷曾召開協調會，相關單位卻互踢皮球，許家後代最後也將稅款繳清，沒想到現又要追繳另一筆未被納入歷史建築範圍的土地地價稅，根本是欺負老百姓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播