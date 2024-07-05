公路局：花蓮的邊坡 恐有7、8年不穩定

花蓮強震造成蘇花公路災損嚴重，蘇花公路崇德路段空拍畫面可見多處路段嚴重落石坍方，道路柔腸寸斷。（資料照，記者羅沛德攝）

2024/07/05 05:30

政院昨拍板4年編列200億 推動公路運輸永續及交通平權計畫

〔記者吳亮儀、鍾麗華／綜合報導〕自○四○三花蓮大地震後，蘇花公路和沿線鐵路常發生落石、坍方和土石流事件，導致公路和鐵路受阻；交通部公路局東區養護工程分局長林文雄指出，台灣史上沒看過蘇花公路和中橫公路受災這麼嚴重，以日本的阪神大地震經驗來看，「花蓮的邊坡恐有七、八年的不穩定，甚至長達廿年之久」。行政院昨也拍板將以四年編列兩百億，推動公路運輸永續及交通平權計畫。

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落石、土石流 陸續影響鐵、公路

本月一日，花蓮晚間一場大雨造成蘇花公路和仁到崇德段土石流阻斷道路、淹沒台鐵軌道；昨天清晨一塊重達一五○公噸的巨石砸壞台鐵和仁至崇德之間的鋼軌。六月也發生多起落石和坍方事故，甚至六月廿一日一輛新自強號列車行經大清水溪時受土石流溢出影響導致出軌，當時時雨量僅一毫米，卻造成土石溢流淹到軌道。

林文雄指出，花蓮大地震後，山區公路高達一千公尺的邊坡都因地震造成晃動，很多植被不見了、崩坍落石都掉到下邊坡。「以前可能時雨量要五十、六十毫米才會出事，現在十毫米可能就落石了」。

不穩定甚至達廿年 管理要用新思維

林文雄說，地震造成山區路段和邊坡非常不穩定，時間會長達七、八年之久，甚至達廿年；自從花蓮強震後，中橫公路太魯閣路段天天都有落石，「我們不能再用以前的舊思維來管理公路，要考量新的狀況」。

林文雄指出，根據公路老前輩經驗，有可能因一次颱風就把不穩定的土石掃下來，讓邊坡的落石狀況逐漸穩定，但「我們現在除了做邊坡保護以外，還要增加攔石設施，及架設簾幕攔住落石，並在太魯閣路段做多個明隧道，這些工程都陸續發包了」。

行政院院會昨也通過「公路公共運輸永續及交通平權計畫（二○二五年到二○二八年）」，四年編列兩百億元，提出十一項推動策略及卅四項行動方案。交通部表示，該計畫連結行政院人本及交通平權、推廣低碳與綠色運輸等多項重要政策，落實運輸政策白皮書理念，期望提供民眾更優質公路公共運輸服務。

行政院長卓榮泰於院會中表示，請交通部持續協助公路客運業者增加駕駛人力，擴大服務量能；此外，透過與各縣市政府的合作執行，健全公車票價結構與補貼機制，推動偏鄉及超高齡地區的多元運輸服務等。

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