振興觀光 台東爭取中央挹注3500萬

2024/07/05 05:30

召開論壇邀業者推出優惠方案 研擬辦大型演唱會 創造觀光吸引力

〔記者劉人瑋、黃明堂／台東報導〕四月三日花蓮地震後，全國遊客對於到花東旅遊產生疑慮，對觀光產業造成影響。為了因應這一挑戰，縣府昨天召開觀光產業振興高峰論壇，與業者共同整合活動及促銷，並向中央爭取三千五百萬振興計畫經費，盼提升今年度的旅遊熱潮及觀光產值。

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今年暑期訂房率不及六成

暑假是旅遊旺季，過去七月台東住房率幾乎一房難求，但自花蓮地震後，台東觀光業持續低迷，今年暑期訂房率平均只有四到六成左右。知本溫泉觀光發展協會理事長黃慶安說，這幾天花蓮鐵公路持續有受阻中斷，自然對民眾出遊心理影響。台東縣觀光協會理事長李數奼則政府推出更多的方案來刺激來台東旅遊意願。

知本富野溫泉休閒會館總經理張天容說，七月溫泉區住房三成，先前二成，市區稍好約四成，夏天溫泉區本來就會稍差，「有時一個小時來電不到一通，狀況真的很可怕」。也有知本業者表示，本想呼籲大家「不要怕，鐵路很安全」，話才說出口，交通又出狀況、大石砸落或土石掩埋鐵路，「連勸大家來玩的話都講得很心虛」。

交觀處長卜敏正說明，地震後觀光消費人口減少，期許透過這次觀光振興計畫，吸引更多遊客來台東觀光。

媒合旅行社赴外縣市促銷

縣府交觀處說明，將媒合旅行社推出台東旅遊優惠方案，以及赴南部工業區、科學園區和各大型醫院辦理福委會旅遊宣導，也辦理大型演唱會創造旅遊觀光吸引力，期望能夠透過各種補助與行銷成果，為觀光產業注入新的活力和動力。

觀光署主秘方正光表示，已匯集台東業者心聲，大家對天然災害的預期心理還是要靠行銷解決，例如安心旅遊、綠色旅遊認證。

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