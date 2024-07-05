竹圍高中增班 橄欖球隊變沒宿舍

2024/07/05 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區竹圍高中橄欖球隊屢獲佳績，但市議員蔡錦賢、鄭宇恩表示，該校一一三學年度國中部增班，兼具宿舍功能的球隊休息室將縮水成一間僅能容納三十人的休息室，沒有宿舍，影響球員集訓及外地生住宿。竹圍高中校長楊耀焜回應，學校積極媒合鄰近大學或合法住宿地點，並爭取資源，讓學生無後顧之憂接受訓練。

校方︰媒合合法住宿地點

蔡錦賢、鄭宇恩指出，竹圍高中橄欖球隊在賽場爭光，市府應妥善照顧選手，協助校隊規劃合法的住宿及休息空間，而非因增班需求或以輔導合法化為由，突然不准學生住宿，也未給予緩衝期，若學校要媒合鄰近學校宿舍應急，也要考量球員家境，校隊現有六十餘人，有住宿需求的學生達一半以上，長期而言應在校內規劃合適空間。

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鄭宇恩補充，現在球隊休息室和宿舍是同一個空間，調配後只剩下一間教室作為休息室，沒有宿舍，若依據《國民小學及國民中學設施設備基準》，淡水區所有國中校舍空間全部不符合規範。

教育局表示，淡水區校舍空間皆符合設置規範，經查全市體育班學生住宿空間，有部分學校不符合使用用途及隔間材質規定，已請學校提出修繕計畫，並輔導住宿空間合法化。

體育局表示，竹圍高中橄欖球隊是三級銜接重點團隊，學校提供適當校舍空間做橄欖球隊休息室，提供學生訓練期間休息、盥洗、置放訓練器材等，並無作為學生長期住宿使用。

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