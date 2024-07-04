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道卡斯族新港社 申請民族認定

苗栗縣道卡斯文化協會遞交民族認定申請，爭取恢復身分。 （記者蔡政珉攝）

苗栗縣道卡斯文化協會遞交民族認定申請，爭取恢復身分。 （記者蔡政珉攝）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕目前主要聚集於苗栗縣後龍鎮新民里的道卡斯族新港社，昨天舉辦民族認定工作說明會，正式依二○二二年憲法法庭第十七號的憲判結果，向原住民族委員會遞交民族認定申請，希望原民會協助展開認定工作。

主要聚集苗縣後龍新民里

苗栗縣道卡斯文化協會理事長杜丙煙強調，族人努力二、三十年來從未放棄，持續舉辦慶典，也感謝老一輩傳承文化，希望原民會能盡速協助新港社恢復身分。

苗栗縣道卡斯文化協會理事劉秋雲說，依日本學者伊能嘉矩一八九九年分類，道卡斯族包含竹塹社群、後龍社群和崩山社群，目前住新港社的道卡斯族自稱為Taukat，範圍以新港社為中心包含東西南北社，依憲法法庭第十七號結果，屬於既存台灣同屬南島語系的其他民族。

劉秋雲表示，這次申請先以新港社為主體，新港社擁有數客觀歷史紀錄的出版品；更關鍵的是族人族群認同與民族意願強烈，短短兩週就收到三百多份連署書。

原民會指出，新港社提報申請後，將循台南西拉雅族案例委請專家學者進行調查，希望未來將申請案送到行政院時有完整證明。原民會也正研擬相關法律，將陸續召開法律說明會聽取各族群意見。

苗栗縣道卡斯文化協會昨介紹祭祖、牽田儀式，以及藺編、竹編、醃海螺等傳統，並於簡報中出示日治時期的戶籍謄本。

苗栗縣道卡斯文化協會強調，新港社為目前苗栗境內族人最多、保留語言文化最完整；族人更提及恢復身分相當重要，例如未來才能在學校開設傳承族語等課程，持續傳承文化。

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