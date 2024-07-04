80歲以上申請外籍看護免評 恐排擠重症照顧

多位立委提案放寬80歲以上不需要巴氏量表即可申請外籍看護，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧憂心會造成雇主搶奪外籍看護的「加碼戰」。（資料照）

2024/07/04 05:30

學者、民團憂53萬健康長者若進場搶工 將釀加碼戰

〔記者黃靖媗／台北報導〕是否放寬八十歲以上不需巴氏量表即可申請外籍看護，各界看法分歧。勞動部次長王安邦昨天指出，推估我國八十歲以上處於健康、亞健康長者約有五十三萬人；家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧憂心，若這五十三萬人「進場搶工」，恐會造成雇主搶奪外籍看護的「加碼戰」，衝擊現正聘僱外籍看護的重度家庭。

請繼續往下閱讀...

立法院日前初審「就業服務法修正草案」，多位立委提案放寬八十歲以上不需要巴氏量表即可申請外籍看護，但各界意見分歧，衛環委員會昨日召開「就業服務法家庭外籍看護聘僱制度探討」公聽會，廣納專家、學者意見。

衛福部長期照顧司司長祝健芳指出，若申請外籍看護條件僅以年齡評估，不考慮照顧需求，在「就業服務法」與「國際人權公約」標準的移工自主權保障下，外籍看護可能會挑選簡易照顧的個案，加上目前多國缺工、外籍看護人力有限，恐排擠困難照顧與重度失能者的照顧需要。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜也認為，應謹慎評估開放八十歲以上免評，是否會造成供不應求、排擠效應。

陳景寧指出，一旦五十三萬健康、亞健康長者進場搶工，重度家庭將首當其衝，讓弱勢者更弱勢；其次，即便是健康長者，聘請外籍看護後，可能會讓長輩生活自理能力快速下降，不可不考量。

陳景寧表示，在大缺工時代，長照能夠創造比外籍看護更高的人力比，若開放八十歲以上外籍看護申請，部份現在正在使用長照服務的族群，可能改為申請外籍看護，不僅對居服員造成衝擊，且依據統計資料，目前台灣引進的外籍看護每年最多增加一萬人，沒有數量充足的外籍看護。

陳景寧呼籲，應暫停這項政策，審慎思考政策會造成的衝擊與民怨。

也不利長照二．○

祝健芳指出，本國照服員從二○一六年的一萬多人，現已成長至六萬多人，國內也有非常多學校成立長照相關科系，若貿然將移工納入長照體系，可能會催毀努力多年的長照二．○成果。

祝健芳強調，最好的長照政策正是不使用長照服務，衛福部會朝讓長輩健康老化，不完全依賴一對一移工照顧，及簡化、放寬相關申請的方向努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法