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北港糖廠倉庫群 2026年底修復12間

北港糖廠倉庫群四間倉庫及五分車環狀景觀，為首批修復工程，正施工中。（記者李文德攝）

北港糖廠倉庫群四間倉庫及五分車環狀景觀，為首批修復工程，正施工中。（記者李文德攝）

2024/07/03 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府去年接管北港糖廠倉庫群等共十一公頃，採分階段辦理修復及活化空間再利用計畫，目前四間倉庫及五分車環狀景觀修復已動工。文化觀光處長陳璧君表示，倉庫群預計二○二六年底完成十二間修復，未來將做多功能展演場域、青創基地等，串聯雲西觀光廊。

「北港糖廠」前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，一九一一年開始運作，直至二○○五年停產關閉，縣府二○一六年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等近七公頃為「歷史建築」。

文觀處指出，去年中縣府與台糖公司完成建物所有權贈與移轉，代管十一公頃，廿四間倉庫採分階段活化，編號一、二、九、十號倉庫及五分車環狀景觀為首批修復工程正施工中，後年底前預計完成十二間修復。

陳璧君表示，首批十二間完工後，兩間做為多功能展演空間，另兩處做工藝傳承、青創等多元服務場域，未來其他倉庫活化為雲林創意設計中心（YCDC）海線館，另有部分OT委外經營。

陳璧君說，糖廠大門口請知名剪紙藝術家楊士毅規劃入口意象，後方近八公頃糖業文旅空間，也將OT委外做戶外市集，可帶動北港鎮西部地區及水林鄉等觀光發展，明年北港燈會也將在此規劃燈區，讓人潮延伸。

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