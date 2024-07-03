iRent進駐竹市 7/10增200輛共享機車

iRent共享機車將進駐竹市，10日起提供服務。（ iRent提供）

2024/07/03 05:30

繼GoShare上路 給民眾更多代步工具選擇 將在東區、北區提供服務

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府廣邀共享運具業者投入竹市，繼Gogoro共享機車GoShare於四月中投入三百輛共享機車營運上線服務後，市府昨宣布共享機車營運商再增加，十日起iRent入駐竹市，預計投入兩百輛共享機車，為來到竹市的民眾提供更多代步工具選擇，也讓新竹縣市工作、求學的民眾通勤更便利。

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至5月底 約兩萬七千人次使用

市府表示，竹市共享機車上路至五月底累計約兩萬七千人次使用，熱門取車及還車區域第一名為新竹城隍廟，其餘為新竹火車站前站、遠東巨城購物中心等，可見共享機車服務提供了竹市市民交通上的便捷性，更結合共享經濟與綠能運輸兩大主題，提供竹竹居民、外地洽公民眾或觀光遊客便利短程接駁的新選擇。

將香山地區需求 優先納入評估

交通處長倪茂榮表示，iRent共享機車預計投入兩百輛共享電動機車，將於新竹市東區、北區提供服務，市府上月也與iRent開會協調，說明香山地區有三所大學、商圈及工業區等交通需求，iRent也回應會考量竹市學生的交通需求，並參考市府建議，將香山地區學生交通需求優先納入評估，後續市府也會協助邀請相關單位共同研議，全力爭取，以提供香山市民更多的共享運具服務。

交通處補充說明，共享機車進駐竹市後，提供市民與外來遊客便利短程接駁使用，市府希望藉此有效降低私人車輛持有率及使用率，並舒緩市區停車需求與道路車流壓力，更有助於減少溫室氣體排放，共創多贏局面。目前竹市共享機車初期試辦計畫已達五百輛規模，將視共享機車業者營運能量、車輛規模、調度能力及服務對象等條件評估擴大試辦計畫，讓更多共享運具業者投入竹市，以租代買，改變城市交通。

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