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翡翠原水管完工 日取水量270萬噸

2024/06/21 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠原水管工程自二○一九年七月十五日開工，克服地質敏感區、不開炸的環評承諾，歷經五年終於完工，台北自來水事業處長范煥英表示，隧道施工捨開挖進度快的爆破鑽炸，採用新奧地利隧道工法（簡稱新奧工法）機械鑽掘穩健推進，以最友善環境的施工方式完成艱鉅工程。

台北自來水系統原水近九十八％取自南、北勢溪匯流後的新店溪河道，導致二○一五年蘇迪勒颱風造成南勢溪土石崩塌後，溪水混濁到淨水廠無法處理而導致停水；北水處提出原水管計畫，在北勢溪上游做取水口，新建輸水隧道約二．八公里，經過粗坑頭水路連接到直潭第二原水路，進到直潭淨水廠，斷面內徑四．五公尺，每日取水量可達兩百七十萬噸。

范煥英說，水處為培養核心技術，工程總隊自辦監造未委外；在工程執行上，工址跨單位協調介面相當多，包括當地里長協助與居民溝通，化解不少阻力；選址採彎道取水提升效率，避開地質敏感區避免地質災害，採階梯式的攔河堰，維持河川天然魚道。由於在水道上施工，成立局處協調平台，在水庫放水時及時預警、撤離。施工期間共啟動十三次防汛應變，人員、機具都安全撤離。

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