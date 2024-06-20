割鰭棄身 曾被罰5百萬／金滿發66號 又割6510公斤鯊魚鰭

蘇澳籍「金滿發六六號」出海捕鯊再度割鰭棄身，被查獲違規鯊魚鰭達六五一○公斤。（海巡署提供）

2024/06/20 05:30

被收回漁業證照16個月 又再犯

〔記者王峻祺、游明金、楊媛婷／綜合報導〕蘇澳籍「金滿發六六號」漁船曾於二○二一年捕撈鯊魚割鰭棄身，還未經許可提前卸魚，遭漁業署重罰五百萬元，並被收回漁業證照十六個月。未料今年二月該船出海捕魚故技重施，本月十六日返港再被查獲，海巡署及漁業署昨針對封存漁獲實施監卸，違規鯊魚鰭達六五一○．六公斤，將依違反遠洋漁業條例裁處，最重可處二百五十萬元罰鍰，並得收回其漁業證照二年以下處分。

海巡署組專案小組 當場查獲違規

「金滿發六六號」延繩釣漁船今年二月廿七日出海，前往太平洋捕撈漁獲，因有捕鯊割鰭棄身紀錄，遭海巡及漁業署關注。海巡署本月十五日接獲情資，漁船疑似又有割鰭棄身等違規情事，立即組成專案小組，「金船」十六日返回南方澳漁港時，當場被查獲違規。

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海巡署表示，查明違規事實後，隨即通報漁業署派員封存，昨天由專案小組及漁業署人員針對封存漁獲實施監卸。

漁業署說明，該船查獲袋裝鯊魚翅，經卸魚檢查逐一過磅，發現有未依鯊魚漁獲處理規定以鰭綁身或標籤標示方式處理之袋裝鯊魚翅，查獲涉嫌割鰭棄身之違規鋸峰齒鮫（水鯊）魚鰭重量達六五一○．六公斤。

漁業署︰可罰250萬 收回漁業證照2年

漁業署指出，鯊魚漁獲割鰭棄身行為零容忍，完成相關事證調查後，就違規事項依遠洋漁業條例核予五十萬元以上、二百五十萬元以下罰鍰，並得收回其漁業證照二年以下之處分。

「金滿發六六號」曾於二○二一年捕撈鯊魚割鰭棄身，加上未經許可提前卸魚，遭漁業署重罰四百五十萬元、船長五十萬元，並被收回漁業證照十六個月，去年初拿回證照後才再出海捕魚。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說，不肖漁民為牟暴利，割鰭棄身、破壞海洋資源的行為極不可取，且該船是累犯更是不能原諒，應予重罰。

李新泰說，割鰭棄身作法嚴重違反國際公約，呼籲從事遠洋漁業漁民遵守相關規定，保護海洋資源永續。台灣好不容易脫離歐盟黃牌警告，若因不肖漁民行為再被警告或被列入黃紅牌，將嚴重影響魚貨外銷。

李新泰表示，魚身體積大，且一公斤可能只有數十元，魚鰭（魚翅）一公斤高達數百元，存在十餘倍價差，丟棄魚身載更多魚鰭，不法獲利驚人。資深漁民透露，近年遠洋漁業資源減少，鯊魚鰭有高獲利誘因，確實會讓部分業者鋌而走險。

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蘇澳籍「金滿發六六號」出海捕鯊再度割鰭棄身，被查獲違規鯊魚鰭達六五一○公斤。（海巡署提供）

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