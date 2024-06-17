高雄大順路人行道改善 力拚8月完工

大順路人行道改善工程第一期部分路段已完工，行人與住戶都很有感。 （記者王榮祥攝）

2024/06/17 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年元旦成圓後，市府接續啟動大順路人行道改善工程，陸續完工的路段讓行人很有感，期待整段七．一公里跟市長一樣緊緊緊，道路工程處表示，工程持續推進，第一期拚八月底前完工。

大順路人行道改善計畫從博愛路到中正路，全長約為七．一公里，計畫已獲國土管理署核定補助，區分三期進行，由西向東依序為博愛路至鼎山街、鼎山街至建興路、建興路至中正路。

請繼續往下閱讀...

住戶盆栽綠化 人行道增添生氣

第一期博愛路至鼎山街，沿途經過義享天地、家樂福鼎山店等商圈，施工期間難免影響交通，但近期陸續完工的路段也讓民眾很有感，走路很順暢、騎單車也較平緩，還有住戶、商家自行放置盆栽，讓灰色的人行道增添生氣。

網友︰擴大到垂直方向道路

完工後的人行道引起關注，有網友呼籲加快速度、縮短交通衝擊時段，有民眾覺得有點陽春，臉書社群《高雄好過日》則建議改善範圍不要「止於大順路」，應擴大到垂直方向道路如富民、富國路等，全面提升行人友善環境。

道工處說明，近期因為下雨，第一期約長兩公里的改善工程略受影響，但八月底完工目標不變，接續會加緊推動第二、三期工程。

至於擴大到與大順路垂直方向道路，道工處指出先主幹道再支線的原則，強調會納入評估，在大順路段完工後繼續推動，逐步改善人行空間。

道工處補充，大順路有數處車流較多區段，原則上會各別施工，避免對車流、住戶造成過大衝擊，也籲請用路人依循指引，或在施工期間提早改道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法