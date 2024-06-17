單向二車道路口 南市下半年開放機車左轉

台南市年底前將開放機車於單向二車道路口直接左轉，但不包括三車道以上的路型。（南市交通局提供）

2024/06/17 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市試辦開放機車於單向二車道路口直接左轉，發現事故未明顯增加。交通局表示，今年下半年將採一次性全面開放，開放範圍是「單向二車道路」，三車道以上路型仍維持禁止機車行駛內側車道及需要二段式左轉。有部分網友誤解為「全面開放道路讓機車直接左轉」，事實上並非如此。

交通局表示，有關單向二車道路型開放機車行駛內側車道及取消強制機車二段式左轉，針對原府城六區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的卅六條路段，預計今年下半年採一次性全面開放，由於清除開放路段地面標示需一段時間，開放前會完成牌面告示並加強宣導，也會協請警察局此階段勿取締。

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三車道以上路型 仍禁行內側車道

交通局說明，自去年十月廿八日起共開放十六條路段，跨越原府城六區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區等十行政區，推動單向二車道路開放機車行駛內側車道及取消強制機車二段式左轉，同時也保留路口待轉格，供有二段式左轉需求的機車騎士使用，但三車道以上路型仍維持禁止機車行駛內側車道及需二段式左轉。

交通局指出，其中九條路段去年先試辦半年，經統計試辦期間機車涉入事故總件數共計五○六件，相較去年同期五九四件，顯示開放機車於單向二車道路口直接左轉，並未明顯增加道路行車風險。

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