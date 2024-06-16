原民文化發展中心 邱黃肇崇接主任

原民會主委曾智勇（左）昨天宣布屏縣府秘書長邱黃肇崇（右）將接任原文發中心主任。（記者羅欣貞攝）

2024/06/16 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民族委員會主委曾智勇昨天出席屏東原民館「藝的能手」特展開幕時，宣布屏東縣政府秘書長邱黃肇崇下個月將接任原民會原住民族文化發展中心主任，屏縣府也證實這項消息。

現任屏縣府秘書長 任期達12年

六十歲的邱黃肇崇是屏東縣瑪家鄉排灣族人，成功大學交通管理科學系、交通大學交通運輸研究所畢業，一九九一年擔任公職，先後在台北市捷運公司、高雄市捷運局任職，一九九九年到屏東縣政府擔任建設局課長，二○一二年在前縣長曹啟鴻任內升任秘書長，並繼續輔佐前縣長潘孟安，一直到目前的周春米縣長，秘書長任期達十二年。

請繼續往下閱讀...

曾智勇今年五月從原文發中心主任升任中央原民會主委，接任人選昨天由他親自宣布，他說，邱黃肇崇比他更有能力與智慧，他對邱黃的期待不是只有當原住民文化園區主任，將來也可以當主委，上任後邱黃還是留在屏東，會跟大家多聯繫。

邱黃肇崇將在七月十五日上任新職，但他本人相當低調，表示還沒有接到派令。屏縣府秘書長為十二職等、原文發中心主任為十三職等。

屏東縣府表示，已收到原住民族委員會發出商調邱黃肇崇擔任原住民文化發展中心主任公文，至於縣府秘書長接任人選沒定案，將盡快決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法