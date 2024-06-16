記錄紙湖遺址 苗栗社大志工頂高溫丈量

志工頂著高溫清理紙湖畫面。（戴文祥提供）

2024/06/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣僅存兩處「紙湖」遺址，苗栗社區大學山城古道守護志工，昨在文史工作者張秀雲帶領下，前往獅潭鄉百壽村圳頭窩，清理並測量「紙湖」，讓這早年見證桂竹製紙歷史的山林湖塘「即紙湖」，從荒煙蔓草中重現世人眼前，而為了維護並發展「紙湖」的歷史文化價值，將向政府申請文化資產保護。

苗栗社大主秘戴文祥指出，早年苗栗縣獅潭、三灣、南庄等鄉山區一帶，桂竹製紙產業曾經盛極一時，所生產的粗紙可作為金銀紙原料使用，後來產業沒落，當年用來浸泡桂竹的湖塘「即紙湖」，也逐漸在山林中消失，苗栗縣目前剩下兩處紙湖，都在獅潭的百壽山區。

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目前苗栗縣保存較完整、近年來吸引部分民眾前往健行的紙湖古道，即因早年紙湖造紙業發展蓬勃，古道成為挑運紙品必經之路而得名。

因編寫「苗栗紙湖文化產業調查」而獲得國史館台灣文獻館優等獎的文史工作者張秀雲，昨帶領苗栗社大山城古道守護志工隊十五人，冒著高溫爬上山尋找被荒草蔓草淹沒的「紙湖」，逐一清理後，隨後並量測紙湖的長、寬、深以及池壁寬度，記錄下來作為教學材料。

張秀雲也建議向政府單位申請文化資產保護，獲得在場志工一致認同，並決定全力推動。

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