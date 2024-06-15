竹南天文宮前易淹 擬串連溝渠改善

2024/06/15 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮天文宮前台一線靠近永貞路八十巷路口，自去年起發生淹水，最高紀錄一個月內曾淹四次，讓居民苦不堪言；而三灣鄉外環道完工後，長期發生地勢較高的外環道積水往低處的三灣街區宣洩造成淹水，苗栗縣議員陳光軒近期邀集公路局苗栗工務段等單位會勘，竹南鎮天文宮前研擬要透過附近排水溝渠串連台一線與台十三線排水溝；而三灣外環道部分，苗栗工務段將與苗栗縣政府研商解決。

苗栗工務段指出，竹南鎮天文宮前台一線易淹水部分，經會勘研擬透過當地溝渠串連至公路局所轄的台十三線下排水溝來解決。惟因串連溝渠的權責單位尚待釐清，將與苗縣府與農業部農田水利署等單位確認後，再討論如何串連改善。

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至於三灣鄉外環道積水往三灣市區宣洩，苗栗工務段則回應，之前曾在外環道施作排水設備，但因苗栗縣政府設置人行道影響排水功能，將再與苗縣府研議如何改善。

陳光軒表示，竹南鎮天文宮前台一線自去年起常常淹水，甚至曾一個月水淹四次，居民難以忍受。他認為應改善水溝斷面不足、雨水分流。

至於三灣外環道積水影響三灣市區問題；陳光軒說，近兩年狀況加劇，他建議加大市區排水溝斷面，也可至三灣國中前施作排水溝對接改善，苗栗工務段可妥善維護外環道水溝清淤及攔污柵。

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