國土計畫法 雲縣議會民進黨團籲暫緩

2024/06/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「國土計畫法」雲林農地劃設問題昨天持續成為各界關注焦點。雲林縣議會民進黨團議員聯合質詢時，建議中央暫緩二、三年實施；雲林縣長張麗善則表示，雲林將比照屏東縣採二分法，公有地劃為農一、私有地劃為農二。

民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒聯合質詢指出，「國土計畫法」紛擾太多，地方不分藍綠一致要求暫緩實施二至三年，讓各縣市準備充足再上路。

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張麗善指出，內政部政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修前天到雲林研商「國土計畫法」，會中，她針對農一、農二劃設範圍、檢舉獎金、罰責及建蔽率、容積率等問題提出建議。

張麗善表示，第三階段劃設會比照屏東縣政府採二分法，私人土地全部劃為農二、公有土地劃為農一，以利私人土地的地主保留未來彈性變更的機會，這樣對地主才公平，修正後的農一從原本六萬○八三四公頃變五八三六公頃，農二從原本二萬六六一四公頃變為八萬一六一一公頃，加總起來一樣是八萬多公頃，符合糧食自給率比例，也希望中央對所有縣市都能公平對待，用同樣的標準審議。

張麗善說，縣府、農會與各鄉鎮公所、代表會將於七、八月規劃晚間召開說明會，向民眾報告「國土計畫法」傾聽民眾心聲。

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