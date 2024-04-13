深坑輕軌 爭取年底核定可行性評估

深坑輕軌路線圖。（新北市捷運局提供）

2024/04/13 05:30

從動物園站至北深路 可與捷運文湖線及環狀線南環、東環段轉乘

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天先後到深坑區、汐止區召開行動治理地方座談會，對於深坑區民眾關心的深坑輕軌建設案，市府捷運工程局副局長鄭智銘指出，修正報告書預計在五月底再度送到中央審議，爭取在今年底核定可行性評估，未來等綜合規劃、環境影響評估都完成後，等行政院核定後的六年之後可望完工。

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市府表示，將於今天（十三日）上午十點及十七日晚上六點半，在深坑區公所舉辦說明會，聽取深坑輕軌推動案的在地民意。

經費117億 長5.81公里、5座車站

捷運工程局表示，規劃中的深坑輕軌全長五．八一公里，共有五座車站，分別是高架段五．五三公里、三個高架車站（S一、S二、S四），平面路段是○．二八公里、兩個平面車站（S三、S五），總工程費約一一七億元。

鄰近老街商圈 核定後6年完工

深坑輕軌路線規劃，起於北市木柵動物園站，沿新光路往東跨越景美溪，沿木柵路中央佈設，經過國道三號木柵交流道後，再沿文山路與周邊農業區佈設，續往喜樂橋跨越景美溪往北至北深路止，並預留未來通往石碇服務區的延伸線，視未來發展狀況推動。

預留將通往石碇服務區延伸線

捷運局表示，深坑輕軌在S一站可與台北捷運文湖線及未來的環狀線南環段、東環段轉乘，S二站可服務東南科大的周邊地區，S三站鄰近深坑老街商圈，旅客下車後僅需步行一百多公尺即可暢遊老街，非常便利，S四站與S五站服務深坑東側住宅區，提供居民更便捷的聯外交通。

侯友宜說，深坑有豐沛的人文及自然景觀，例假日都吸引人潮，市府會全力推動深坑輕軌來提升深坑的觀光競爭力，並連結與雙北的捷運交通網絡，促進深坑的地方發展。

在汐止區的座談會，侯友宜表示，汐止是新北與台北市界接的重要地區，「汐止長安段乙種工業區用地」招商的四樓「醫藥冷鏈物流中心」，預計在今年第三季啟用，可望創造十四億元的投資金額；汐止區智興段公辦更新持續進行，預計於明年十二月完成。

深坑輕軌完工後，從台北搭捷運到深坑老街旅遊，將有很大的便利性。（記者翁聿煌攝）

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