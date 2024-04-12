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新莊中美公寓55戶海砂屋 重建啟動

更新完工模擬圖。（都更處提供）

更新完工模擬圖。（都更處提供）

2024/04/12 05:30

市府全額補助鑑定費 都更同意門檻從80％降到50％

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕位於新莊區中港路的「中美公寓」，長期來發生牆壁、地面的裂縫漏水、梁柱鋼筋外露等窘況，市府全額補助鑑定費，去年三月確認是海砂屋，八月劃定為都市更新地區；市府城鄉發展局長黃國峰指出，積極推動危險建物重建，市府不但全額補助鑑定費，也將都更同意比率的門檻從八十％降到五十％，加速重建以維護居住安全。

新北市都市更新處指出，「中美公寓」是兩幢共五十五戶的建物，市府住宅及都市更新中心協助社區住戶完成海砂屋鑑定、自行招商等程序，去年底完成事業與權利變換計畫報核，四月起開始公告展覽。

協助危險建物 加速辦理更新重建

城鄉局表示，根據都市更新條例，市府針對海砂屋、具急迫性的危險建物辦理更新重建，可依法劃定更新地區，並將同意門檻從原本的八十％降到五十％；都更處指出，疑似海砂屋建物，社區同意比率達五十％以上，經房屋健檢或耐震力初步評估有安全疑慮者，可向市府申請海砂屋鑑定並提議劃定為都市更新地區。

震災受損企業 提供稅務減免、補助

另外，市府經濟發展局表示，花蓮強震後，包括中和、土城、新莊及八里等四區受災企業較多，有營業登記的公司初步統計有四十多家，因為營業場所被貼上紅、黃單，被列為危險建物，市府爭取中央，比照花蓮縣的受災企業補助政策，也提供新北市的受災企業補貼減免。

經發局指出，已提供相關補助、稅務減免、貸款利息補貼等協助，信用貸款、融資利息補貼，每家補貼額度最高五十萬元，貸款期間每年有六成的利息補貼，並媒合受災企業的土地與廠房等需求，並爭取電力緩免，有需求的企業可撥打二九六○三四五六，轉分機五三九七洽詢。

新北市游姓一家五人在太魯閣國家公園砂卡礑步道不幸罹難，市議員江怡臻昨天表示，游家住在土城區，她已要求市府社會局與學校協助家屬的後續喪葬事宜。社會局表示，已成立應變小組，全力配合家屬的相關需求。

新莊區中港路的「中美公寓」已被鑑定為海砂屋，公展啟動重建。（記者黃子暘攝）

新莊區中港路的「中美公寓」已被鑑定為海砂屋，公展啟動重建。（記者黃子暘攝）

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