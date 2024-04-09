屏東未辦繼承登記 土地總價逾11億

2024/04/09 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府公告今年度逾期未辦繼承登記的土地及建物，被繼承人有六百四十四人、土地一千四百四十九筆、建物七十八棟，土地持分總面積約八十六公頃，依今年公告現值計算，未辦繼承登記的土地總價值逾十一億元。

屏縣府地政處指出，依土地法規定，不動產自被繼承人死亡之日起六個月內，應辦理繼承登記；每逾一個月處登記費一倍的罰鍰，最高罰二十倍；如滿一年仍未辦理登記，地政機關就會依同法公告三個月，倘逾公告期間仍未申請登記者，將由縣府予以列冊管理，期間為十五年；逾期仍未申請繼承登記者，則移請國有財產署公開標售，所得價款由繼承人依法領取，逾十年未提領該價款者則歸屬國庫。

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地政處表示，截至今年三月底，屏東縣歷年逾期未辦繼承登記已列冊管理的土地累計有二萬九千一百二十一筆、建物一千零五十四筆，土地公告現值合計逾一百四十一億元。

關於民眾逾期未辦理繼承登記，地政處分析原因，包括可能不知道祖先留有不動產，或因繼承人數眾多、複雜難以整合等，如果無法會同全體繼承人申請時，可由一人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

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