請伯公祭河江 美濃「二月戲」傳百年

高雄美濃特有的客家傳統習俗「二月戲」活動，在清明連假熱鬧登場，圖為祭河江儀式。（美濃區公所提供）

2024/04/08 05:30

〔記者蘇福男／美濃報導〕美濃特有的客家傳統習俗「二月戲」，在清明連假熱鬧登場，客家鄉親藉由祭祀、演戲酬神表達對各界神祇的謝意。

二月戲在美濃已傳承百餘年，每年農曆二月，美濃大街小巷熱鬧不已，家家戶戶掃墓祭祖，村莊也會聯合祭祀伯公，祈求風調雨順、五穀豐收，表達對伯公的敬重，祭祀後則會演戲酬神，社區居民相約看戲，成為美濃獨特的生活場景。

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今年二月戲活動於六日下午熱鬧登場，泰安、合和、東門、祿興、中圳及瀰濃等六里里長，在嗩吶八音團前導下，由福首與禮生帶著旌旗、伯公轎迎請十六座土地伯公來到美濃天后宮東南側的伯公壇祭祀。

在伯公順利安座後，相關的祭河江儀式在美濃溪河畔隨即展開，每一個伯公守護一個村莊，由伯公掌管著村莊的水資源，透過祭祀、祈福儀式以保佑河川下游的村莊和農田能平安豐收，顯現伯公與河水間關係密切。

酬神大戲昨粉墨登場，景勝戲劇團演出《義海千秋》，優美唱腔及精彩的武打表演，演繹出一段精彩絕倫的客家大戲，活動現場周邊還安排有客語相關闖關活動，客家特色粄食品嚐。

美濃區長謝鶴琳表示，二月戲代表著美濃重要的客家傳統文化，藉由祭祀、演戲酬神不僅表達對各界神祇的謝意，更希望透過活動讓社會各界更認識美濃傳統習俗及客家戲曲文化。

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