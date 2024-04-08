砂卡礑失聯5人 全力搜救／天氣不穩、餘震不斷 恐影響搜尋進度

搜救人員前往天祥取得當天觀光巴士的畫面，確認新加坡夫妻在砂卡礑站下車。 （記者王錦義翻攝）

2024/04/08 05:30

〔記者王錦義、陸運鋒／綜合報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，搜救人員昨取得觀光巴士影像，確認當天澳籍新加坡夫妻是在砂卡礑站下車，懷疑兩人也遭大崩塌波及受困。目前此區域計有五人積極搜尋中，未來搜救重點都在砂卡礑。不過中央氣象署預報，今天受鋒面影響，各地天氣不穩，不定時有短暫陣雨，加上餘震不斷，恐影響搜救進度。

依中央災害應變中心截至昨晚統計，強震已造成十三死、六失聯、一一四二傷，六名失聯人員包括本國籍四人、外籍二人，含砂卡礑步道一家五口中尚未找到的三人，以及一對新加坡夫妻，列為搜救重點，至於和仁礦區中和礦場一人，已出動大型機具進行開挖。

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全台災情包括建物毀損、道路隧道、民生基礎設施等共二八五八件，收容安置十四處共二三六人，農產、民間設施、公共設施災損七六○四萬元，民間設施損失估計四千兩百萬元。

新加坡夫妻可能在五間屋

搜救人員昨早取得新加坡夫妻於地震當天搭乘的巴士設備影像，確認兩人在砂卡礑站下車；花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說，昨天在砂卡礑進行空拍時，在砂卡礑大橋上遇到一顆滾落巨石，由於仍有餘震，隨時有土石崩落下來，對於搜救人員安全造成滿大挑戰；同時也在上方發現一個堰塞湖，都是作為搜救路線的重要參考，依時間和腳程推算，澳籍新加坡夫妻可能在砂卡礑步道一．五公里處的五間屋，而游家五口約在砂卡礑步道○．五公里處，這兩處將是搜尋熱區。

2罹難者被埋在巨石下

內政部特搜隊長陳義豐說，砂卡礑原先失聯六人，目前已知兩名位置卡在巨石下，還有三名未知位置，另一名遊客胡小姐遺體已拉出，加上新加坡夫妻，所以目前砂卡礑未尋獲的失聯者計五人，昨天已經把大型重機具從立霧溪口下到河床處。

簡弘丞說，由於兩名確認位置的罹難者被埋在巨石下，無法使用人力拉出，因此昨天協調兩台大型怪手，從錦文橋附近下到河床，然後往上游自行開路前進，昨天推進兩百多公尺，預計今天繼續挺進。

由於2名確認位置的罹難者被埋在巨石下，無法以人力拉出，昨天協調2台大型怪手，從錦文橋附近下到河床，往上游自行造路前進。（花蓮特搜隊提供）

花蓮強震留守／失聯統計

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