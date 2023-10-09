桃園3社宅居托中心 開辦定點臨托

桃園市中壢1號、楊梅1號、中路4號社宅居托中心開辦定點臨托服務，民眾可多利用。（桃園市社會局提供）

2023/10/09 05:30

居家式托育最多4人 須滿6個月至未滿6歲 方便家長處理事務或喘息安排

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市生育率居六都之冠，不只公托中心，臨時托育需求量也很大，社會局十月起於中壢一號、楊梅一號、中路四號等三處社會住宅居家托育服務中心（簡稱居托中心），針對滿六個月至未滿六歲開辦定點臨時托育服務，提供家長處理事務或喘息安排時可將孩子送托；社會局兒童托育科長蘇美惠表示，第一區居家托育服務中心爭取遷至蘆竹一號社宅，預計於明年第一季啟動定點臨托服務。

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蘆竹1號社宅臨托 明年第一季啟動

桃園市目前有六個居托中心，包括第一區（蘆竹、大園、觀音）、第二區（桃園）、第三區（楊梅、龍潭、新屋）、第四區（中壢）、第五區（平鎮、大溪、復興）、第六區（八德、龜山）居家托育服務中心，原本都是在外租用空間營運，目前第二區、第三區、第四區居家托育服務中心已遷入中路四號、楊梅一號、中壢一號等社宅。

每小時收費200元 每次至少2小時

蘇美惠指出，配合居家托育服務中心搬遷至社宅空間，因此規劃提供定點臨托服務，打造符合幼兒安全托育環境，並提供適齡適性教、玩具，同時聘任專業托育服務人員照顧。定點臨托服務對象為滿六個月至未滿六歲兒童，服務時間為每週一至週五上午九點至下午四點，臨托費每小時兩百元，每次托育至少二小時為原則；目前三處定點臨托服務偏向居家式而非機構式照顧，各聘有一名專業托育服務人員，依居家式托育服務提供者登記及管理辦法，同時間最多只能收托四位兒童，未滿兩歲者最多受託二人。

蘇美惠表示，第一區居家托育服務中心正爭取搬遷至蘆竹一號社宅，定點臨托服務預計明年第一季啟動，若家長對如此托育模式需求量大，將持續盤點公有空間拓點。

此外，桃園市居家托育人員共二四○二人，可提供○至十二歲幼童近便性的臨時托育服務，並依家長需求時段媒合，安排日間、夜間或假日臨托服務，有需求的家長可洽詢桃市各區居家托育服務中心。詳細資訊至桃園育兒資源網查詢。

桃園市中壢1號、楊梅1號、中路4號社宅居托中心開辦定點臨托服務，民眾可多利用。（桃園市社會局提供）

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