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《彰化 》鹽霧傷農作 彰縣青蔥漲近兩倍

民進黨彰化縣立委參選人吳音寧（右）與農業專家了解落花生受害程度。（記者顏宏駿攝）

民進黨彰化縣立委參選人吳音寧（右）與農業專家了解落花生受害程度。（記者顏宏駿攝）

2023/10/08 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕小犬颱風帶來的「鹽霧」，重創彰化縣蔬菜產區，其中又以沿海鄉鎮最嚴重，青蔥、胡蘿蔔、甘薯受害逾半，雜糧類的落花生、大豆、硬質玉米、芝麻也損失慘重，受這波颱風影響，各拍賣市場青蔥漲幅最明顯，價格從月初七十多元上漲到一三○元，漲幅近兩倍。

昨天溪湖果菜市場到貨量七十八公噸，比前一個交易日多四公噸，價格波動不大，都維持在廿九元，但個別蔬菜類價格波動相當大，例如小白菜、青江菜、莧菜漲幅都逾五成。鄭姓菜販說，這次颱風帶來「鹽水哀」，大量青蔥枯死，月初批發價格每公斤七十五元，現在已來到一三○元，高檔的價格恐要維持一陣子。

農業部將依回報災情公告救助地區

此外，農糧署官員和台中區農改場農業專家昨天到二林、大城、芳苑地區勘災，陪同的還有民進黨立委參選人吳音寧和縣議員洪子超、洪騰明，一行人分別勘查甘薯、胡蘿蔔、落花生、芝麻受損情況，受鹽霧影響，作物的葉片都已乾枯，無法復原。大城番薯生產合作社理事主席陳啟峰說，這次颱風對甘薯影響很大，他種植三十公頃起碼有十五公頃無法收成，損失慘重。

農糧署官員說，彰化沿海鄉鎮受災最嚴重，目前各公所都還在回報中，農業部將依其回報情況，規定公告符合天然災害救助 與低利貸款地區。立委參選人吳音寧表示，這次颱風災害是全面性的，希望能簡化申報災損流程，讓農民能趕快復耕。

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