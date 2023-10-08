中正新橋 台北往新北今通車

中正橋新舊橋梁比較

2023/10/08 05:30

台灣跨度最大三點式鋼拱橋 分階段開放 明年雙向通車

〔記者許倬勛／新北報導〕耗資卅三億元、連接台北市中正區與新北市永和區的中正新橋，由於舊橋不敷使用，雙北市府共同推動改建，歷時四年多終於完工，新橋橫跨新店溪，是台灣跨度最大的三點式鋼拱橋，今起開放台北往新北方向通車，預計明年雙向通車，至於中正舊橋將拆除僅剩川端橋，調整為行人及自行車景觀橋，整體工程預計明年八月完工。

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中正橋是新舊橋體並存的橋梁，其中最早的川端橋在一九三七年建造，使用八十餘年，耐震、耐洪及結構強度均已不足，新橋面板採用夾推、鋼拱肋提升工法，建成國內最大跨度的三點式拱橋，新橋鋼拱肋跨距二一五公尺，拱高五十公尺。

先建新橋後拆舊橋 減少影響

新北市工務局長祝惠美表示，雙北市府陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項，工程期間採取「先建新橋，後拆舊橋」確保交通衝擊影響最小，通車對於雙北而言是重大里程碑。

工務局表示，今日開放的新橋外線兩車道及機車道往新北環快及堤外匝道，舊橋繼續使用一車道，只能直行往永和方向，預計十一月完全開放台北往新北的三車道；至於新北往台北方向，暫維持原來的中正橋通行，第二階段是新北往台北方向車流的轉換，預計明年三、四月開放。

川端橋變行人及單車景觀橋

至於歷史悠久、中正橋原址的歷史建築「川端橋」，將抬升鋼梁、河面不落墩，以符合防洪需求，並設置三公尺寬的行人徒步道與自行車牽引道，連結中正新橋與雙北河濱公園，民眾可藉由橋上的解說牌，了解過去被稱為「台北四大橋」之一的川端橋歷史風貌，整體改建工程將在明年八月完成。

中正新橋今起開放台北往新北方向通車。 （新北工務局提供）

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