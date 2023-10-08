高雄YouBike巡檢 每月逾萬車次

高雄1-8月YouBike平均運量前3名

2023/10/08 05:30

記者黃良傑／專題報導

高雄市YouBike2.0擴充計畫，未來四年增設七百輛YouBike2.0公共自行車、三百處租賃站，不過，單車被蓄意破壞頻傳，統計損壞及破壞換修項目前五名，分別為輪胎內防刺襯帶、後輪內外胎、前輪內外胎、置物籃內側貼紙、座墊桿等，因攸關騎乘安全，即使有保險，也設法減少損壞和破壞率。

蓄意割損座墊 遭求償3萬元

交通局統計截至今年九月，高市已啟用一二四五處租賃站，合計一萬四四八輛公共自行車提供服務，去年全年一一四三萬人次使用，高雄公共自行車租賃站數將達一五○○站規模，高雄YouBike 2.0結合捷運、輕軌等公共運輸路網，做為最後一哩路接駁。

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不過，這些提供遊客、市民便利的公共自行車，損壞甚至被蓄意破壞，仍不時可見，微笑單車公司強調每月由調度、維修人員巡檢超過一萬多車次，遭蓄意破壞致車輛損壞情形較少見，但仍難根絕，曾發生民眾喝醉脫序，蓄意持利器割損座墊情形，全站的YouBike車輛都遭到破壞，經報警查獲求償三萬元。

微笑單車公司宣導正確騎乘

交通局表示，YouBike2.0常見損壞原因，主要因車輛周轉率高、民眾騎乘習慣不佳導致車輛損壞為常見，尤其高速騎乘行經高低差台階或坑洞，造成輪組損壞，據統計，輪胎內防刺襯帶、後輪內外胎、前輪內外胎、置物籃內側貼紙、座墊桿等是今年損壞前五項零配件。

一○九年微笑單車啟用以來，年年宣導正確騎乘方式，後輪內外胎及前輪內外胎維修比例逐年下降，去年更導入「防刺襯帶」保護輪胎後維修比例減少；另座墊桿因車輛長期使用，民眾頻繁調整下，較容易產生耗損，待交通局和業者再加強宣導。

不過，YouBike2.0公共自行車仍未普及到婦幼、高齡、殘障族群，城市的友善度也差一哩路，未來是否考慮三輪代步車，仍需克服相關法規、業者意願等條件，交通局表示，新導入的YouBike2.0E電輔車使民眾騎乘更省力，可助腳力較無力，或身體有不便者騎乘。

微笑單車公司提醒不得站上未租借卻原地空踩飛輪，另車籃不可亂丟垃圾，並透過教學圖文及影片，教導民眾正確騎乘方式，以防使用發生意外。

高雄YouBike 2.0損壞、破壞頻傳，市府緊盯業者巡修，維護民眾騎行安全。（記者黃良傑攝）

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