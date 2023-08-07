新北》新北籌辦世壯運 9月先辦暖身營

新北市萬金石馬拉松受到國內外跑者歡迎，增加新北市國際能見度。（新北市體育處提供）

2023/08/07 05:30

〔記者黃子暘、魏瑾筠／綜合報導〕新北市明年元月一日將成立體育局，市議員陳偉杰表示，台北市積極爭取二○三八年亞運會主辦權，盼新北市主動爭取舉辦國際賽事。副市長朱惕之表示，體育局以籌辦二○二五年世界壯年運動會（簡稱世壯運）為第一要務。體育處長洪玉玲說，九月起將有「世壯運暖身營」登場，新北目前規劃射箭、手球及籃球等體驗營，年滿廿八歲民眾可免費報名參加。

世壯運 已敲定26個場館

洪玉玲說明，世壯運賽事期程已排定，各工作組針對開閉幕、報名、運動觀光等事宜積極開會，年底所有策略方案將定案，雙北市府分工不分主、副，均需雙方對應單位取得共識。此外，世壯運各賽事場地大致底定，新北市有廿六個競賽場館，部分項目如橄欖球、水上救生場地尚無共識，將秉持專業考量，持續尋覓協商。

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洪玉玲指出，今年九月至十二月，雙北市將辦理世壯運暖身系列活動，年滿廿八歲民眾可免費報名參加，新北市目前規劃舉辦射箭、手球及籃球等八個項目體驗營，詳細場次及活動內容將公告在世壯運官網。

台北市政府體育局表示，國際賽事的申辦權限均由中央主導，台北市已向教育部及中華奧會表達爭取亞運會的主辦意願，並評估應為最具有能力主辦的縣市政府，但最終仍須由亞奧理事會決定主辦城市，目前台北市與新北市如火如荼籌辦世界壯年運動會。

議員盼市府 多舉辦國際賽事

陳偉杰說，國際賽事有助於城市行銷，高雄市二○○九年舉辦世界運動會（簡稱世運），新北市體育局應設定宏觀目標，爭取國際賽事或二○三八年亞運會主辦權，並整合民間企業資源，壯大體育產業。

新北市教育局長張明文表示，市府每年辦理國際單項賽事，行銷效果也不錯；國際大型綜合性運動賽事主辦牽涉國際情勢，須與各體育組織協調，雙北目前正密切合作主辦世壯運，至於亞運會可與台北市府研議。

體育處指出，新北市二○二六年將主辦世界室內拔河錦標賽、世界大學射擊錦標賽及世界自行車錦標賽等國際賽事；企業整合方面，市府二○二一年起陸續與企業完成射箭、籃球等冠名合作。

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