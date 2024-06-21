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夏至為王船開水路！ 小琉球「迎王」天降3千斤平安糖

小琉球經典的「天降糖果」上演。（記者陳彥廷攝）

小琉球經典的「天降糖果」上演。（記者陳彥廷攝）

2024/06/21 17:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕3年1科的琉球迎王平安祭典將於9月3日「請水」後正式登場，活動中最重要的法器「王船」，在今天夏至節氣進行進水典禮，由縣長周春米和縣議員王薇茗共同為王船升起船帆，隨後小琉球經典的「天降糖果」上演，廟埕人山人海，信徒爭抓搶誰也不讓誰，場面熱鬧。

今天王船進水典禮邀請縣長周春米、議員王薇茗、劉孟君及鄉長陳國在、大總理陳勢賢、三隆宮碧雲寺管理委員會主委黃清進，王船組組長蔡文化及組員等人及大鵬灣管理處琉球站主任蘇端芳，共同出席王船下水儀式。

王船依循古法建造，船上配有王船大爺及水手，船體並彩繪黑鮪魚、旗魚等漁民常捕獲的魚種繪製，祈求漁獲豐收風調雨順。

本科王船由大總理陳勢賢命名為「隆天旺」，今天吉時到，由縣長周春米和眾人一同為王船開光，再由周春米和王薇茗一同「升帆」，接著大總理陳勢賢為船底潑水，進行「進水」儀式，隨後由道士沿王船四週地面潑水，並拿起鋤頭象徵開水路，象徵王船已蓄勢待發可航行。

完成進水典禮後為讓信眾分沾喜氣及慶豐收，廟方依照往例準備糖果，由執事人員在代表4個地方角頭的4個高台上，從天拋下糖果、餅乾，和上千名鄉親、信眾熱鬧分享，今年準備的3400斤，10分鐘就灑完，相當熱鬧。

「拿越多代表越平安！」信徒表示，小琉球的灑糖果是獨特習俗，早年由新船造好後的開水路儀式演變，船東在船上灑糖果給親朋友爭搶，就像魚群食餌般象徵豐收。現場許多鄉親、信眾紛紛準備器具裝糖果，場面相當壯觀。

縣長周春米也體驗上台灑糖果，她說，三隆宮供奉池、吳、朱三府王爺，是小琉球宗教信仰中心，庇佑萬民，對於參與甲辰正科迎王平安祭典王船進水典禮活動感到很榮幸，三隆宮迎王平安祭典是許多在外地發展的琉球鄉親，都會回鄉參加的宗教祭典，今天進水典禮為王船點睛開光，現場發放平安糖果，保佑大家平安，並宣告迎王平安祭典準備登場。

周春米說，今年適逢三年一科甲辰正科迎王年，屏東迎王已經是全國性的活動，東港與琉球的迎王都在9月份舉行，南州於11月份辦理迎王平安祭典，迎王文化世代傳統代代相傳，歡迎全國信眾屆時一同前來恭迎甲辰正科代天巡狩王駕，共沐神恩，體驗琉球人的熱情，感受三年一次熱血澎湃的迎王平安祭典，讓這項有意義的活動延續。

三隆宮主委黃清進表示，小琉球迎王採古禮，是地方民俗盛事，還有特別的「遊縣吃縣、遊府吃府」習俗，散居在全球各地的鄉民都會趕回來參與盛典，牽引王船繞巡全島，這不僅是小琉球最大的民俗節慶，也是最能凝聚全鄉鄉民向心力的一項活動，歡迎全國民眾共襄盛舉。

信眾是滿載而歸。（記者陳彥廷攝）

信眾是滿載而歸。（記者陳彥廷攝）

小琉球經典的「天降糖果」上演。（記者陳彥廷攝）

小琉球經典的「天降糖果」上演。（記者陳彥廷攝）

信眾滿載而歸。（記者陳彥廷攝）

信眾滿載而歸。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米為王船開光。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米為王船開光。（記者陳彥廷攝）

琉球迎王王船今年長度為六台尺五台吋三分。（記者陳彥廷攝）

琉球迎王王船今年長度為六台尺五台吋三分。（記者陳彥廷攝）

大總理為王船進行「進水」儀式。（記者陳彥廷攝）

大總理為王船進行「進水」儀式。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米為王船升帆。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米為王船升帆。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米到場拋糖果同歡。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米到場拋糖果同歡。（記者陳彥廷攝）

周春米為王船開光。（記者陳彥廷攝）

周春米為王船開光。（記者陳彥廷攝）

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