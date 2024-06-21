大稻埕夏日節51天變25天 8場煙火剩4場、時間增至300秒

台北市夏日重磅活動「2024大稻埕夏日節」去年舉辦51天、8場煙火，今年僅舉辦25天，將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場。（記者楊心慧攝）

2024/06/21 16:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市夏日重磅活動「2024大稻埕夏日節」去年舉辦51天、8場煙火，今年僅舉辦25天，將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場，台北市觀光傳播局長王秋冬坦言，去年有交通堵塞問題，如今舉辦時間縮短，並增加音樂會場次，讓人潮散場時，不會擠在一起，雖然煙火場次減少，但每場煙火從180秒增加至300秒，他也呼籲大家搭乘大眾運輸系統前往。

台北市長蔣萬安指出，今年推出25天的大稻埕夏日節，從7月17日開始、連續3週，將於每週三晚上8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，包括躍動台北、光耀稻埕及台北星夜，8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應台北建城140週年，並特別設計「Taipei 140」飛字煙火。

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觀傳局介紹，活動期間週三晚間除主題煙火秀，還邀請到寶島材料行、王欣茹、林昱君、憂憂Yo-Yo及公館青少年等16組各大音樂節人氣歌手接力登台；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手JOYCE就以斯、金曲入圍演唱組合Limi、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋、超人氣樂團芒果醬及亞洲天團玖壹壹等11組藝人輪番熱力開唱。

觀傳局指出，本次活動與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，消費滿500元，可獲得限量熊讚手挽袋；此外，加入「台北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬台北的河濱魅力。

觀傳局提醒，為因應每週三施放煙火所吸引的人潮，將針對水門（淡3-5號）及堤外道路實施交通管制，另在管制區內，微笑單車YouBike（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車站租借站（大稻埕站）將暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸工具，再步行前往活動會場欣賞煙火。

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