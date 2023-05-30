國際旅展6/2開跑 450業者祭好康

「2023高雄市旅行公會國際旅展」將於6月2日在高雄展覽館登場，觀光局也攜手觀光業者，共組高雄主題館。（資料照）

2023/05/30 05:30

特色店家進駐高雄主題館 將吸引日、中、韓、泰、菲、馬來台行銷

〔記者葛祐豪／高雄報導〕搶疫後旅遊商機，「二○二三高雄市旅行公會國際旅展」將於六月二日至五日在高雄展覽館登場，共有四五○業者參加；高市觀光局攜手觀光業者，共組高雄主題館，推廣高雄特色景點。

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立委李昆澤今年向中央爭取一百萬元經費，補助高雄國際旅展；他強調，高雄國際旅展是南台灣最大的旅展，過去兩年因為疫情影響，縮小規模，現在已經解封，正是衝刺觀光的大好時機。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，搶攻暑假疫後復甦商機，旅行社、飯店業今年蓄勢待發，旅展紛紛祭出最夯行程，迎接解禁後的第一個暑假消費熱潮。

日本出動13縣市 大陣仗搶客

蔡宗佑強調，這次旅展也吸引來自日本、中國海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位，來台行銷觀光，其中，日本更大陣仗匯集十三縣市公私部門來台搶客。

飯店旅館業推出住宿券3.3折起

旅遊業者指出，預料國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，會在旅展上大爆發，飯店旅館業推出住宿券三．三折起、餐券三折起；現場卅家旅行社也提供國內超優惠的旅遊產品，有澎湖、金門、馬祖、等離島行程；此外，五福旅遊推出日本最高第二人減三千元優惠等。

高市觀光局也攜手觀光業者，共組高雄主題館，邀請彪琥台灣鞋故事館、裕賀牛觀光工廠、旗津青蘭黏土設計坊、打狗餅舖、志斌豆瓣醬、高雄圓山飯店、i-Ride飛行劇院、恩典農特產品生產合作社等特色店家進駐，祭出多項優惠。

此外，李昆澤認為高雄機場航線恢復與增加速度要加快。他說，高雄機場航線從二○一九年的卅七條降到剩十六條，預計十月底恢復到十九條，約疫情前的五十八％，他要求交通部應朝七成來努力。

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