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    1字代價10萬／徵才廣告「限女性」 咖啡店被罰30萬

    最高行政法院認為，謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，日前駁回其訴確定。（資料照）

    最高行政法院認為，謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，日前駁回其訴確定。（資料照）

    2022/09/25 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄旗山區一間咖啡店去年在徵人廣告上註明「限女性」，被高雄市勞工局認定性別歧視，依違反「性別平等工作法」開出卅萬元罰單。謝姓老闆興訟抗罰，主張裁罰金額過高，違反比例原則。最高行政法院認為，謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，日前駁回其訴確定。

    判決指出，二○二一年三月間，高雄市政府勞工局接獲民眾檢舉，指謝男在旗山區經營的咖啡店，張貼招募員工廣告，內容登載「誠徵工作伙伴（限女性）」等字樣，涉違反性別平等工作法。高市府核定認為違法事實明確，開出罰鍰卅萬元罰單，並公布謝男全名。

    謝男不服僅因三個字就挨罰卅萬元，打行政訴訟抗罰，主張其他類似的性平案件，處分機關均會衡酌營業規模和資力，援引行政罰法第八條的規定酌予減輕處罰，而他也是小本經營，又不諳法律規範，即使卅萬元是裁罰的法定最低門檻，但仍對他造成嚴重負擔，違反比例原則，請求撤銷處分。

    最高行政法院認為，行政罰法第八條的減輕或免除處罰規定，須以行為人「不知法規存在」為前提，須不知法規有規定禁止而欠缺違法性認識，才能適用。但謝男受過大學教育，理應知道雇主不得在徵才時或對勞工性別歧視，其主張無據，駁回其訴確定。

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